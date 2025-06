El encendido reclamo de Vicky Hernández en ‘Bravíssimo’: “Tenemos que dejar de ser tan superficiales”

La actriz sorprendió al presentador Marcelo Cezán con su duro comentario sobre el cubrimiento de los temas culturales en el ámbito de la farándula - crédito @laaliciasumerce/Instagram

Durante la transmisión del programa matutino Bravíssimo, la reconocida actriz Vicky Hernández expresó su inconformidad por la manera en que los medios abordan temas culturales, generando un momento de tensión en vivo al reclamar por la superficialidad con la que se tratan asuntos relevantes como el estreno de la película La Ciénaga, entre el mar y la tierra.

Durante la entrevista, la artista interrumpió la dinámica habitual del espacio para exigir mayor profundidad en la discusión de temas que, a su juicio, merecen más atención y análisis.

La intervención de Vicky Hernández ocurrió durante la promoción de la mencionada película, en la que participó y que vio demorado su lanzamiento debido a que enfrentó un largo proceso judicial antes de su estreno en Colombia.

La actriz utilizó un momento de su charla en el programa para hacer un reclamo frente al cubrimiento frívolo de ciertos temas en el ámbito del entretenimiento - crédito Bravissimo/Instagram

“Tenemos que dejar de ser tan superficiales con estas cosas que ustedes también patrocinan y las redes y la bobada, la bobería permanente, pero las cosas que valen la pena, a esas cosas no les dedican tiempo, no les dedican espacio. Esta es una película importante”, declaró Hernández en la emisión del sábado 14 de junio.

La artista insistió en que los espacios televisivos suelen evitar los temas de fondo y prefieren no abordar asuntos controversiales. La intérprete cuestionó con dureza la costumbre de “hablar por encima” y no profundizar en los problemas reales que afectan a la industria cultural.

“No toquemos los temas graves, no toquemos los temas de fondo, no nos metamos en problemas, no seamos incómodos. Hablemos por encima, vámonos por las ramas. Eso es lo que hay que hacer”, expresó la actriz, refiriéndose a la actitud predominante en los medios.

Ante esta situación, el presentador Marcelo Cezán respondió de inmediato a las palabras de Vicky, defendiendo el enfoque del programa. “Aquí no nos vamos por las ramas y estamos metiendo el dedo en la llaga. Aquí estamos diciendo que hay que llenar esas salas de cine”, replicó el vallecaucano.

Auqnue Cezán defendió la postura editorial de 'Bravissimo', afirmó estar de acuerdo con lo expresado por Vicky Hernández - crédito @buendiacolombia/Instagram

Pese a que la conversación se vio interrumpida por una pausa comercial, el conductor expresó su acuerdo con la actriz en la importancia de abrir espacios para discusiones más profundas.

“Estoy de acuerdo con lo que dice Vicky Hernández de que dejemos la superficialidad, que es válida para las nuevas generaciones, pero también hay espacios para hablar de temas profundos, para hablar de arte, de sacrificio y de hacer las cosas con amor en pro de llevar un mensaje positivo”, afirmó el presentador.

La turbulenta historia detrás de ‘La Ciénaga, entre el mar y la tierra’

'La Cienaga: entre el mar y la tierra', se estrenó en las salas de cine de Colombia en mayo pasado - crédito Cine Colombia

Mientras afronta algunos problemas de salud que la vienen aquejando durante los últimos años, Vicky Hernández viene haciendo promoción en medios de comunicación de la película La Ciénaga, entre el mar y la tierra, que enfrentó un prolongado conflicto legal que retrasó su estreno en Colombia durante varios años, producto de un desacuerdo surgió entre los directores Carlos del Castillo y Manolo Cruz sobre la autoría del proyecto.

Mientras Del Castillo sostenía que era el único director, Cruz defendía su papel como codirector, lo que derivó en una disputa judicial que impidió la distribución de la obra en el país.

Esta se resolvió en 2019, cuando la Dirección Nacional de Derecho de Autor reconoció a ambos como coautores en calidad de directores de la película. Además, determinó que Del Castillo había vulnerado el derecho moral de paternidad de Cruz como codirector. Como parte de la resolución, Del Castillo debió aclarar públicamente la autoría compartida de la obra en diferentes medios.

Tras este fallo, la película pudo estrenarse finalmente en las salas de cine colombianas el pasado 29 de mayo de 2025. Pese a que recibió varios premios internacionales, el conflicto legal había impedido su proyección en el país.