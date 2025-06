El apoyo clave que Yamid Amat le dio a Shakira en sus inicios, según César Augusto Londoño

Yamid Amat fue uno de los pocos periodistas colombianos que apoyó a Shakira, según Cesar Augusto Londoño - crédito Desnúdate con Eva / TikTok

César Augusto Londoño fue invitado a una entrevista con Eva Rey para el programa Desnúdate con Eva, donde reveló detalles de una cercanía que no muchos de los fanáticos se esperaban entre Yamid Amat y la cantante Shakira en los inicios de la cantante, cuando aún no gozaba de fama internacional y enfrentaba fuertes críticas en Colombia.

Durante la conversación, la presentadora abordó la preferencia de César Augusto Londoño por figuras como Shakira, Gerard Piqué y Karol G. El periodista expresó simpatía por Piqué, aunque admitió cierto recelo tras la separación del futbolista y la cantante: “Le cogí un poquito de bronca porque cómo se va a separar uno de Shakira”, comentó, aunque reconoció que la vida personal de ambos no debería ser motivo de juicio público. A pesar de su aprecio por Shakira, el comentarista confesó que prefiere a Karol G.

Yamid y Shakira

Sobre la cercanía entre el periodista y la cantante, Londoño explicó que el periodista le celebraba los cumpleaños a cuando ella todavía no era reconocida y recibía cuestionamientos por su participación en telenovelas y otros proyectos.

“Yamid le celebraba los cumpleaños a Shakira cuando Shakira era nadie y cuando todo el mundo la criticaba, que por las novelas y lo uno y lo otro, Yamid la acogía en el noticiero. Shakira iba al noticiero y le celebraba el cumpleaños y de eso nos conocíamos”, reveló Londoño.

El amable gesto de Shakira con Londoño

César Augusto Londoño aprovechó para compartir una anécdota que vivió con Shakira en 2005, pues en ese año, la cantante se encontraba en Holanda durante el Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol y tenía programada una presentación ante el Parlamento Europeo, donde interpretó una canción y ofreció un discurso ante los legisladores europeos.

De acuerdo con el relato, Caracol solicitó una entrevista con Shakira durante su estadía en el hotel. César Augusto Londoño y Ernesto Mccausland coordinaron la cobertura: “Nos vamos al hotel de Shakira y a Ernesto yo le digo: ‘quédese usted en la puerta principal porque usted es amigo de Shakira’ y yo me hago por la puerta de atrás del hotel y Shakira sale en medio de grandes medidas de seguridad y afán al Parlamento Europeo, me ve y la llamo y me da dos tres minutos de diálogo. Y fue un detalle maravilloso", reveló.

El periodista calificó este gesto como memorable y destacó la amabilidad de la artista en un momento de presión, pues resaltó su disposición para atender a la prensa colombiana en el extranjero, pues este tipo de momentos son relevantes para aquellos que han seguido la carrera de la cantante desde sus primeros pasos en la industria musical.

Periodista que rechazó a Shakira se defendió

Hernán Orjuela habló de su primer encuentro con la familia de Shakira en Barranquilla y aclaró el rumor que lo señalaba de haber rechazado a la artista cuando era una niña que daba sus primeros pasos en la música. En entrevista con Cómo amaneció Bogotá, el presentador colombiano relató que la reunión se produjo cuando él trabajaba en la disquera CBS —actualmente Sony Music— y se encontraba de viaje por compromisos laborales.

William Mebarak, padre de la artista, lo esperó en un hotel para presentarle a su hija, que entonces tenía apenas 10 años y pedirle que la representara: “La visité en su casa y me sorprendió que tenía un cuaderno repleto de canciones. Era evidente que tenía algo especial”, pero “Le dije con sinceridad que no tenía tiempo para asumir esa responsabilidad”, aclarando así que no la rechazó, sino que debía asumir otros compromisos.