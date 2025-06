Caricatura de “humor negro” sobre atentado a Miguel Uribe Turbay generó oleada de críticas

En redes sociales cuestionaron que la ilustración fuera publicada - crédito Montaje Infobae (Reuters/ElEspectador)

El atentado a Miguel Uribe Turbay ha provocado que en Colombia se recuerde la época en la que la violencia provocó que durante la campaña presidencial de 1990 fueran asesinados cuatro aspirantes al cargo más importante en el país.

A los familiares del bogotano también los devolvió a 1991, cuando en medio de la guerra entre el Estado y Pablo Escobar, el cartel de Medellín secuestro a Diana Turbay, madre de Miguel Uribe Turbay, que fue asesinada en medio de un operativo en el que las autoridades buscaban rescatarla.

Tener que recordar los aspectos más crudos de la historia del país provocó que diferentes figuras políticas reflexionaran y pidieran que los discursos de polarización y división no sean protagonistas en el territorio nacional.

Además, tanto los opositores del Gobierno nacional, como el presidente Gustavo Petro, prometieron “bajar el tono” y no generar más violencia de cara a las elecciones de 2026.

Una caricatura generó rechazo nacional

Precisamente, el compromiso adquirido por figuras relevantes de la política nacional ha provocado que una publicación de El Espectador fuera criticada de manera tajante en redes sociales.

“Esta es la caricatura de Patán de hoy“, es la descripción de la publicación que hizo el medio mencionado en su cuenta de X; mientras que en su sitio web fue posicionada una caricatura de ”humor negro" sobre el atentado a Miguel Uribe Turbay.

La ilustración es una referencia a la radiografía que se filtró del cráneo del senador, que recibió dos disparos en la cabeza y uno de ellos quedó alojado en la región de la cabeza, aparentemente sin atravesar estructuras centrales.

Debido a que durante el evento de campaña, en el que un menor de 15 años le disparo a Uribe Turbay, uno de los temas mencionados por el precandidato era el porte legal de armas, el caricaturista utilizó esa información para burlarse de la situación registrada, en su dibujo.

Entre los comentarios negativos se destacó el del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que afirmó que la caricatura no tenía nada que ver con la libertad de prensa.

“Qué vergüenza @elespectador!!!! La libertad de prensa tiene que ser respetuosa de las personas, de su dignidad y no puede terminar cohonestando con los crímenes y esta caricatura es inaceptable!! Es un desafío a la dignidad humana y además violenta”.

También se sumó el exfiscal Francisco Barbosa, que escribió: “Muy lamentable esta basura de periodismo. Se pide mesura, se pide desarmar la palabra, se hacen editoriales para que todos “nos cojamos las manos” y vivamos en “paz”. Y se publica esto. En el fondo, estas caricaturas son pistolas listas para disparar".

De la misma forma, el congresista Jota Pe Hernández también se sumó a los mensajes de rechazo por la caricatura publicada, puesto que recordó que el diario mencionado fue víctima de la violencia en Colombia durante los 80 y 90.

“El mismo periódico que fue bombardeado por Pablo Escobar, ese mismo Pablo Escobar que asesinó a la madre de Miguel Uribe e incluso al mismo Fidel Cano, hoy se burla de Miguel Uribe, quien se debate entre la vida y la muerte, víctima de un atentado“.

La publicación, que cuenta con más de 200.000 vistas, también fue rechazada por periodistas colombianos como Sebastián Nohra, Luis Carlos Vélez o Jacobo Solano.

“Queridos colegas, yo creo que acá el tema de “la no censura” no es válido. Un columnista que mande su artículo con lo que quiere transmitir la caricatura es muy posible que no se publique. Al final, el tipo deja caer que Miguel Uribe se mereció su suerte y que el crimen tiene una justificación social", escribió Nohra en su cuenta de X.

Otros usuarios también se pronunciaron en contra de la caricatura, pero también recordaron que El Espectador en su momento fue víctima de la violencia en Colombia, lo que generó más indignación de los internautas.

En los comentarios, las personas mencionaron el asesinato en 1986 de Guillermo Cano (entonces director del medio) y la bomba a las instalaciones al diario en 1989, como situaciones que no deben ser utilizadas para ningún tipo de muestra de humor.

“No respetan el dolor de la familia. Increíble que El Espectador que ha sido víctima de la violencia, se preste para publicar esto", “Se le olvidó la infamia de los atentados en el país y hoy replica la infamia de la burla de la tragedia” o “Esta caricatura es inhumana y nos aleja del país que queremos”, son algunos de los comentarios.