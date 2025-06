Juicio Álvaro Uribe: revelaron los millonarios pagos que hizo fundación financiada por Iván Cepeda a la familia de Juan Guillermo Monsalve

Revelaron facturas pagadas por fundación asociada a Iván Cepeda a la familia Monsalve - crédito Camila Diaz/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El 13 de junio de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal en 2018.

Durante la audiencia subió al estrado el abogado investigador Franklin Guevara, que expuso los distintos pagos hechos por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que habría sido financiada por el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda, a la familia de Juan Guillermo Monsalve.

Según las facturas, la organización cubrió viajes a Luis Daniel Agudelo Monsalve y Marta Elena Monsalve por un valor de más de $3.000.000. Además, de otorgar cerca de $300.000 en viáticos.

“Factura de venta 140-3-72. En este caso, dice ‘Pasajes internacionales y nacionales y excursiones’, ‘Asesoría turística aérea, Reservas, hoteles chárter y la compañía’, según se entiende del mismo. El comprobante de la misma factura Viajes o viajes Limitada la fecha de este documento, esta factura es 27- 12 - 2011. El cliente aparece Fundación Comité de Solidaridad con los Presos. Hay una dirección y en cuanto a conceptos aparece Luis Daniel Agudelo Monsalve, Marta Elena Monsalve y está por valor de $298.968”, reveló el togado.

Además, se registró un aporte de $1.200.000 con el nombre ‘Aporte Apoyo Fondo familia Monsalve’. Incluso, la fundación habría entregado recursos para que el padre de Juan Guillermo Monsalve cubriera los gastos del proceso de solicitud de pasaporte.

“El siguiente documento es otro comprobante de egreso, en este caso de 2011, dice 2011- 28-12. Martha Elena Monsalve Pineda por valor $ 1.200.000, dice pago, ‘Aporte, Apoyo, Fondo familia Monsalve’”.

“Luego de ello viene otro comprobante de egreso, este con el Número 17 115. ‘Aporte Fondo de Protección a Víctimas’. Y este estaría firmado por Marta Monsalve por valor de $1.200.000. En el folio 156 está nuevamente la copia de la cédula de ciudadanía de la señora Marta Monsalve y en el folio 157 está lo que parece ser una factura, en este caso, que hace referencia a Pasaporte ordinario a nombre de Óscar Antonio Monsalve Correa, un número de cédula”.

A su vez, el litigante explicó que en el “folio 159 se encuentra este comprobante de egreso sin número cuyo concepto dice Aporte Caso Familia Monsalve por $500.000. La fecha, según se lee, es 04-03-12 y estaría firmado por Marta Monsalve y su número de cédula en el folio 60”.

Y agregó: “De este documento en el folio 60-160 está un comprobante de egreso, dice Martha Monsalve por valor de $50.000 y dice ‘Trámite Familia en riesgo’. Según lograría, pues, comprender o entender de este documento, ya en el folio 161 está el comprobante de egreso 171-83. Este comprobante dice pago aporte ahí por valor de $1.200.000, hay un número de cheque referido 1833965-9 Helm Bank”.

El material expuesto por Franklin Guevara fue corroborado por Óscar Monsalve, que afirmó que el senador enviaba una mensualidad superior al $1.000.000 y propuso darles asilo político en Argentina

“Nos daba $1.200.000 cada mes. Lo hizo por tres meses. Y dijo que nos mandaba a Argentina, premio a nosotros y luego a su hijo Juan Guillermo Monsalve”, afirmó.

A la par, Monsalve Correa mencionó que nunca se concretaron las condiciones ofrecidas por Cepeda, por lo que se quedaron esperando por soluciones para tener protección en caso de represalias contra su hijo y demás familiares.

“Entonces no, que no se dieron las cosas, que esto, que lo otro, Entonces bueno, que no se dieron. Entonces no hubo nada entonces ni al favor y me borra, le dije, yo me borrarían, pero ya habíamos tenido otra cuestioncita que me hacía unas preguntas”, señaló el padre del exparamilitar.