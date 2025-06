Partido de la U anunció su participación en la Marcha del Silencio: “Un espacio sin color político”

El senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, se encuentra en estado crítico - crédito Luisa González/Reuters

El atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe conmocionó al país y motivó a políticos y ciudadanos a unirse en manifestaciones masivas que tendrán lugar el domingo 15 de junio de 2025 en varias ciudades del país. Varias personas y gremios ya han confirmado su participación, entre ellos, congresistas de la oposición.

El Partido de la U también se unió al llamado. Por medio de un comunicado rechazó cualquier forma de violencia política ejercida en Colombia, condenando los recientes eventos que reflejan esta problemática en el territorio nacional y que encendieron las alarmas, sobre todo, entre candidatos presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En consonancia, confirmó que participará en la Marcha del Silencio por Miguel Uribe, un acto cívico que, desde su perspectiva, trasciende las barreras partidistas.

“El Partido de la U se suma de manera decidida a la convocatoria de la Marcha del Silencio, reconociendo en este acto cívico un espacio sin color político, dedicado a la profunda reflexión nacional que necesita nuestro país”, indicó en un comunicado.

El Partido de la U rechazó la violencia política en Colombia y anunció participación en marchas - crédito @partidodelaucol/X

Según la colectividad, la marcha es clave porque se define como un esfuerzo colectivo enfocado en la sensatez, al reconocimiento de las diferencias y al establecimiento de una cultura política que priorice el diálogo respetuoso y la tolerancia.

Así las cosas, la agrupación extendió la invitación a sus miembros y a toda la ciudadanía, sin importar su orientación política, a participar en la marcha. El objetivo es rendir homenaje al derecho fundamental de los colombianos de vivir en paz, en defensa de la democracia y en rechazo de los discursos y actos violentos.

La movilización convocada en más de 20 ciudades busca rechazar la inseguridad, rendir homenaje a Miguel Uribe y levantar un mensaje de esperanza por la convivencia - crédito Grupo de Difusión

“Es momento de que todos los sectores de la sociedad colombiana reflexionemos sobre el rumbo que queremos para nuestra nación”, precisó.

Al igual que el Partido de la U, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), liderada por Jaime Alberto Cabal, informó que hará parte de las manifestaciones del 15 de junio, así como de las que están programadas para el 17 de junio, que consisten en una concentración por la unidad y la reconciliación “Una Luz por la Vida”.

“Colombia atraviesa momentos difíciles, marcados por la incertidumbre, la polarización y profundas tensiones sociales. Ante este panorama, como gremio, reafirmamos nuestro compromiso con el país y con la construcción colectiva y democrática de un futuro más justo, seguro y estable para todos los colombianos, sin distingo alguno”, indicó el líder gremial, citado en un comunicado.

“Bajar el tono”: la petición al presidente para reducir la violencia política

El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de críticas en los últimos días por el incremento de la violencia político-electoral en el país y por sus constantes discursos en contra del Congreso y diversas instituciones que se oponen a sus iniciativas. En ese sentido, desde distintos sectores pidieron al mandatario “bajar el tono”, para reducir el odio y la violencia que se perciben en el país.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no es cierto que la consulta popular sea "amiga de los asesinos" - crédito Enea Lebrun/Reuters El presidente Gustavo Petro aseguró que no es cierto que la consulta popular sea "amiga de los asesinos" - crédito Enea Lebrun/Reuters El presidente Gustavo Petro se desligó de responsabilidades sobre el atentado de Miguel Uribe - crédito John Paz / Colprensa - Luisa González / Reuters

En un acto multitudinario celebrado en Cali el 11 de junio de 2025, el jefe de Estado respondió a las críticas, asegurando que tiene la intención de moderar el tono de su discurso, pero aclaró que no cesará en su empeño por hablar y defender sus ideales. “Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, ni mucho menos arrodillarse”, declaró.

Por otro lado, negó las acusaciones que lo vinculan con el reciente atentado contra el precandidato Miguel Uribe, insistiendo en que ni él ni las personas que respaldan la consulta popular que pretende impulsar por decreto, son culpables de los hechos de violencia por lo que hoy el senador se encuentra en estado crítico.

“Han dicho, después del intento de asesinato, que el culpable es Petro, aún lo gritan por ahí. Han dicho expresidentes de Colombia, que el culpable de este atentado es la gente que defienda que se le deje expresar, como ordena la Constitución, en una consulta popular (…). Tengo que decirles que no, que el culpable no es el pueblo de Colombia, ni el pueblo pobre de Colombia, ni el pueblo trabajador de Colombia, ni su presidente”, sostuvo.