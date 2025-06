Hijo de Pablo Escobar sorprende con un mensaje de solidaridad por el atentado contra Miguel Uribe: “Porque se haga justicia, no venganza”

Juan Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, envió un mensaje de solidaridad tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Sebastiao Moreira/EFE - Colprensa

Tras el ambiente de tensión que vive el país debido el atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una voz que históricamente está marcada por los ecos del pasado violento de Colombia se pronunció. Juan Sebastián Marroquín, conocido anteriormente como Juan Pablo Escobar —hijo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria—, habló sobre los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025 en Bogotá, con un mensaje enfocado en la paz, la memoria y el rechazo categórico a la violencia política.

El atentado se registró en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de la capital, mientras el senador del Centro Democrático se dirigía a sus simpatizantes desde una estructura improvisada. Un menor de edad, según los primeros informes, desenfundó un arma tipo Glock calibre 9 mm y disparó contra Uribe Turbay, causándole heridas graves en la cabeza y la pierna izquierda.

El agresor fue reducido por el esquema de seguridad y capturado por las autoridades. Desde entonces, el senador permanece internado en la Fundación Santa Fe, donde recibe atención médica especializada y su pronóstico es reservado, aunque estable, de acuerdo con el último parte clínico emitido el 12 de junio.

Frente a este hecho, la reacción de Juan Sebastián Marroquín llamó especialmente la atención por la historia personal que lo vincula, indirectamente, con la familia del senador. En su extenso mensaje publicado en redes sociales, Marroquín no solo expresó su solidaridad con Uribe Turbay y su familia, sino que reflexionó sobre las consecuencias de repetir los ciclos de violencia que marcaron al país durante las décadas de los años ochenta y noventa, es por eso que recordó de forma directa la responsabilidad de su padre en esos hechos.

“El reciente atentado que sufrió el senador y candidato a la Presidencia de la República de Colombia, Miguel Uribe, nos recordó de inmediato el caos que mi padre logró generar en el país durante esas épocas que nadie quiere revivir, y que hoy estamos peligrosamente cerca de repetir (...)”, escribió Marroquín. En su mensaje, hizo memoria de los actos de violencia atribuidos a Pablo Escobar, señalando la magnitud de los crímenes y su impacto sobre la institucionalidad colombiana.

Uno de los fragmentos más significativos del mensaje fue cuando abordó el asesinato de Diana Turbay, madre del senador, que fue secuestrada por el cartel de Medellín y murió durante un intento de rescate en 1991.

“No se puede olvidar que secuestró a cientos de personas, entre ellas a la mamá de Miguel, Diana Turbay, reconocida periodista, quien murió asesinada el día en que se intentó su rescate por parte de la fuerza pública”, escribió.

A lo largo de su declaración, Juan Sebastián insistió en que Colombia no puede permitirse regresar al camino de la violencia política y social, y cuestionó el hecho de que como sociedad no se hayan aprendido las lecciones de esa época.

“¿Qué nos está pasando que no hemos aprendido nada como sociedad?”, preguntó. En ese mismo tono, rechazó cualquier intento de justificar la violencia como medio de lucha política, señalando que “cualquiera que necesite usar la fuerza para defender sus ideas debería revisarlas (…) y revisarse a sí mismo”.

Aunque aclaró su postura apolítica y pacifista, Marroquín expresó que ante hechos como el atentado no se puede permanecer en silencio: “Yo no esperé a que el Estado, o alguien ajeno a mí, me garantizara la paz. Yo empecé a hacerla, a buscarla, a concretarla, a no evadirla. Es mi deber, como lo es el de todos los colombianos”.

El punto más resaltado por diversos sectores fue la petición que hizo para enfrentar los hechos con la justicia y no con ánimo de retaliación: “Pido por la salud y recuperación de Miguel, y porque se haga justicia, no venganza”, escribió.

Esa frase, que rápidamente fue replicada en redes sociales y medios de comunicación, resume la intención del mensaje: recordar que, en un país con heridas abiertas por la violencia, la respuesta no puede ser más violencia, sino un compromiso real con la legalidad y la paz.

En su pronunciamiento, Marroquín también denunció lo que considera una crisis global de valores, en la que los líderes, tanto a nivel nacional como internacional, parecen haber abandonado el propósito de promover la paz. Según sus palabras, “los grandes líderes mundiales hoy son garantes de las guerras, cuando su función —por ley— es la opuesta: garantizar la paz”.

“Debemos declararnos un pueblo pacifista, donde no haya lugar para la violencia, donde está deje de ser un privilegio o una alternativa de vida, que promete indultos y olvida crímenes”, escribió. Invitó a que el país haga una introspección colectiva para valorar todo lo que representa Colombia fuera del conflicto: sus paisajes, su cultura, su gente y su historia.

Para Marroquín, Colombia aún tiene la posibilidad de elegir otro camino, uno que evite repetir el pasado que su padre protagonizó: “Debemos elegir, como país, un camino que nos conduzca a la paz, y no el que nos está llevando a la autodestrucción”.