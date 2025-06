Estas son las cirugías estéticas que se realizará Karen Sevillano tras el final de ‘La casa de los famosos’: “A mí me gusta estar trozuda”

Esta es la razón por la que Karen Sevillano se va a someter a cirugías estéticas - crédito cortesía Canal RCN

La presentadora y creadora de contenido Karen Sevillano no ha parado desde que finalizó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sevillano sigue trabajando en sus emprendimientos, en las colaboraciones con marcas de cuidado capilar y ha continuado con la gira de medios para hablar sobre su experiencia como persentadora en el reality.

Aunque en la mayoría de entrevistas le preguntaron por su trabajo, su esfuerzo y sus vivencias en la competencia, también aprovecharon para indagarla sobre los participantes, y sus respuestas causaron polémicas, porque Sevillano defendió a los concursantes.

El 9 de junio se coronó como ganador el cantante Altafulla, pero Karen ha salido a hacer respetar a las celebridades que sufrieron el mismo encierro que ella, independientemente del puesto que obtuvieran, pues considera que no están obligados a soportar todo lo que la prensa considera, porque fueron ellos los que vivieron el experimento social en carne propia.

Es por esto que en las entrevistas a las que ha sido invitada porque sigue siendo una de las figuras más queridas por la audiencia, le preguntaron por ella y situaciones personales, de las cuales comentó que está trabajando en una línea de productos para facial y que próximamente va a sacar al mercado un bloqueador solar para pieles oscuras porque es un vacío que le parece que hay actualmente y lo quiere cubrir.

Karen Sevillano está trabajando en productos para el cuidado de la piel - crédito @karensevillano/IG

Además de haber compartido sus nuevos planes personales y profesionales, incluyó que tiene en mente realizarse un par de intervenciones quirúrgicas estéticas, las cuales no han pasado desapercibidas para los seguidores.

Karen reveló que su primer paso será tomar un merecido tiempo lejos del trabajo y desconectada, junto a las personas que quiere: “Me voy a descansar con mi familia y mis amistades”, pero después sorprendió al entrar en detalles sobre sus planes quirúrgicos.

“Este mes me quiero operar las tetas, me voy a hacer una reducción. A mí me gusta estar trozuda, pero a uno no solo le crece la nalga, a uno le crece todo“, reveló la presentadora.

Pero lo que más llamó la atención es que quiere realizarse un procedimiento para reducir tallas en la cintura y lucir más su abdomen, el cual no es muy común para varias personas del público, según comentaron.

“Y me quiero quitar dos costillitas, esas las estoy pensando todavía, pero sí quiero”, confesó la influencer con su característico humor. De hecho, Karen reveló que tenía pensado intervenirse junto a su excompañera del reality Ornella Sierra, pero por compromisos con el programa no logró hacerlo al mismo tiempo.

Karen Sevillano se hará una reducción de busto como su amiga Ornella Sierra - crédito @ornellasierra/Instagram

Ornella, la host digital de La casa de los famosos Colombia, ya pasó exitosamente por una reducción de busto y se encuentra en proceso de recuperación.

La joven comentó que después de recibir algunos comentarios fuertes sobre su aspecto físico, tomó la decisión de hacerse una reducción mamaria, con el fin de acabar varias problemáticas no solo de estética, sino también de su salud. Además, explicó que era lo que le generaba el tamaño sus senos, debido a que subió de peso y con ciertas prendas se ve veía vulgar, sin ella buscarlo.

Sin embargo, Karen Sevillano no mencionó que la decisión la hubiera tomado por cuestiones de comentarios o autoestima, y aseguró que más allá de sus ajustes físicos, también está enfocada en nuevos emprendimientos. Mientras continúa promocionando su marca de cuidado para la piel y compartiendo contenido en las redes sociales, Karen no deja de convertirse en una de las voces más influyentes del entretenimiento digital colombiano y se espera que también llegue a presentar en la tercera temporada del reality del Canal RCN.