Así respondió Karola a los insultos que Melissa Gate hizo sobre su físico, frente a su amigo Emiro Navarro: “Me puse a llorar”

Durante su intervención en el programa Dímelo King, la creadora de contenido Karola Icendra relató que al ver el video con las declaraciones de Melissa Gate experimentó un fuerte impacto emocional, hasta el punto de llorar, aunque aclaró que su reacción no se debió a las palabras de la influenciadora, sino a la presencia de su amigo Emiro Navarro en el contexto de la polémica.

Karola respondió públicamente a las críticas que Melissa Gate hizo de su aspecto físico tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

La controversia surgió cuando Melissa Gate manifestó su descontento al enterarse de comentarios que Karola habría hecho sobre ella, específicamente críticas relacionadas con su físico. Melissa, al conocer estos señalamientos, decidió enviarle un mensaje directo a Karola, cuestionando su apariencia y generando una ola de reacciones en redes sociales y medios digitales.

“Me levanté y lo primero que veo es el clip de Melissa... Y te voy a ser sincera, yo no me molesté con Emiro, quedé como en shock… Los que me conoces saben cómo soy y me puse a llorar, para qué les voy a tirar embustes", dijo la creadora de contenido.

En su respuesta, Karola explicó que ha enfrentado comentarios sobre su peso durante toda su vida y que, aunque podría replicar con el mismo tono, ha optado por no hacerlo, aprendiendo de situaciones polémicas anteriores. “Si lo único que tienes que decir es meterte con el físico de una persona no aprendiste nada, si para ti yo estoy gorda, para muchos estoy rica. A mí me dio risa, no me puedes decir gorda si tú también estás gorda, te tocó decirme gorda porque fea no pudiste… tienes problemas graves, deberías tratarte”, expresó la barranquillera.

La influenciadora también subrayó que no permitirá que personas ajenas a su círculo cercano influyan en su estado de ánimo o autoestima. Karola puntualizó que no considera a Melissa Gate su amiga, por lo que sus palabras no tienen un impacto significativo en su vida. Además, le sugirió a Melissa que revise la coherencia de sus críticas, ya que, según Karola, ambas comparten características similares.

En medio de la contundente respuesta, Karola aseguró que considera incoherente que Melissa la señale de estar “gorda”, pues en palabras de la barranquillera Gate subió algunos kilos durante su paso por el programa cambiando su figura, razón por la que Karola aseguró que le enviará un purgante.

“Se ve que tienes como parásitos en la barriga, eso después de estar cuatro meses comiendo mierda te tienes que desparasitar… Te voy a mandar un purgante para que bajes la inflamación que tienes, porque se te ve de quinta decirle eso a una reina hermosa, natural, porque acá no hay inyección de labios mal hecho", añadió Karola.

La barranquillera continuó diciendo que considera violenta la manera en la que respondió Melissa, pero aseguró que también arremetió contra ella porque no está de acuerdo con que una persona quiera “destruirla” con comentarios sobre su físico. “Uno no le puede decir a otra gorda, cuando uno también está gorda, te toco decirme gorda porque fea no pudiste, y yo lidio con comentarios así hace años”, añadió la influencer barranquillera.

Karola dio su opinión sobre la nueva amistad entre Melissa y Emiro

En el programa de Dímelo King, Karola se mostró afectada por las acciones de Emiro ante los insultos de Melissa y recordó que ella es amiga de Navarro hace mucho tiempo, mientras que con Gate tiene cercanía hace 4 meses.

“Esto es algo que más me podría doler, porque yo no soy tu amiga de hace 4 meses, no soy una aparecida en tu vida, pero tú me conoces fuera de cámara, lo que yo soy capaz de hacer, lo que no… Yo amo profundamente a Emiro y no me arrepentiría de defenderlo", dijo Karola como un mensaje a Emiro.