‘Yo me llamo’: conexión entre imitadores de José Luis Perales y Gloria Trevi desató rumores tras el divorcio de la artista

Yo me llamo es uno de los concursos más seguidos por los amantes de la música a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que ya está en su recta final y los televidentes no solo se dejan convencer por el talento, sino por la historia de vida de cada uno de los artistas que se presentan en tarima noche a noche para conquistar al jurado demostrando que son el doble exacto de su artista favorito.

Durante la gala del 10 de junio de 2025, los famosos descrestaron con un mano a mano que causó grandes emociones y una de las presentaciones más aclamadas fue la de José Luis Perales junto a Gloria Trevi, debido a que la capacidad de interpretación de los famosos fue notoria. Los jurados mostraron su sorpresa ante la conexión de los artistas y César Escola indicó que eran como un “matrimonio”.

Este calificativo causó gracia entre los televidentes, aunque tras conocerse que José Luis Perales sería el artista que avanzaría a la siguiente ronda de la etapa del mano a mano, este aprovechó para dar unas sentidas palabras a su compañera.

“Me voy a salir un poquito del personaje porque lo que le tengo que decir a Gloria se lo digo como Edinson y no como José Luis: la quiero muchísimo. La conozco hace muchísimos años y vi su inicio y para mi es un orgullo muy grande verla en este gran escenario y poder compartir con ella. Te quiero mucho”, dijo el artista entre lágrimas.

Ante este momento tan emotivo, los jurados se sorprendieron, pues indicaron que no sabían que los concursantes eran tan cercanos y de ahí surgieron los rumores entre los televidentes de una relación más allá de la amistad. Sin embargo, esto es solo un rumor que no ha sido confirmado por los imitadores.

Además de la sorpresa de los jurados ante las palabras del cantante, que terminó ganando la ronda y llevándose un premio de $30 millones, Gloria Trevi también le respondió en el escenario de la siguiente manera: “Siempre he sabido que es una gran persona. Es muy talentoso, echado para adelante, muy estudioso en su personaje, lo felicito y esto se lo merece”.

Pese a los rumores de una posible relación o gusto entre los participantes, solo se sabe que tienen una relación de amistad muy fuerte.

El divorcio de la imitadora de Gloria Trevi

A través de su cuenta de Instagram, la artista, cuyo nombre real es Yuli, dejó una publicación en la que reveló detalles de su separación: “Durante esta linda experiencia, me ha tocado concentrarme, lejos de mi familia, mi hijo, para lograr resultados que deseo obtener dentro de la competencia, he meditado mucho, me he cuestionado y al final he decidido poner fin a la relación de pareja que mantenía con el padre de mi hijo, decido manifestarlo para evitar malos entendidos más adelante”.

Con este contundente mensaje, la famosa confirmó que ya no tiene ningún tipo de relación con el padre de su hijo, que también fue nombrado en el programa en varias oportunidades por la imitadora de Gloria Trevi, al igual que su suegra, pues ella indicó que los dos le colaboraban con la confección de sus vestuarios.

Finalmente, la famosa envió un mensaje de aprecio para cada uno de los televidentes que la apoyan en su paso por Yo me llamo, en el que se perfila como una de las favoritas: “Se les quiere y recuerden que siempre estaré aquí para representar con mucha admiración y respeto a mi artista en este programa y donde quiera que lleve su tributo”.