Shakira confesó que se arrepiente de haber cambiado de look por sugerencia de la madre de Piqué: “Tenía malas intenciones”

La cantante colombiana compartió que un cambio de look sugerido por la madre de Gerard Piqué la hizo sentirse vulnerable y perder confianza en sí misma, marcando un antes y un después en su autoestima - crédito @nicolasgerardin / Instagram

Durante una conversación reciente sobre su imagen y los cambios que ha experimentado en los últimos años, Shakira confesó que atravesó un momento difícil tras seguir el consejo de la madre de Gerard Piqué, quien le sugirió cortarse el cabello, lo que la llevó a sentirse arrepentida y a perder parte de su identidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cantante colombiana, en el marco de la promoción de su nueva línea de productos capilares, compartió detalles sobre cómo esta experiencia marcó su percepción sobre su aspecto y su autoestima.

La artista relató en una entrevista para Harpers Bazaar que el cabello representa un elemento fundamental de su identidad. Durante la entrevista, Shakira recordó el episodio en el que decidió cortarse el cabello a la altura de los hombros, una imagen que generó comentarios entre sus seguidores y la prensa. Aunque reconoció que el cambio le otorgó un aspecto diferente, confesó que en ese momento se sintió vulnerable y despojada de una parte esencial de sí misma.

La barranquillera confesó en una entrevista para Vogue en 2021 que siguió un mal consejo de su exsuegra - crédito @shakira / Instagram

Shakira expresó: “El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien que tenía muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté y de inmediato pensé: ‘¿Qué hice?’”.

Aunque en esta ocasión no mencionó directamente a la persona que le dio el consejo, la referencia apunta a la madre de Gerard Piqué, los internautas recordaron que en una entrevista para la revista Vogue en 2021 la barranquillera se refirió al mismo look y aseguró que fue idea de su suegra.

“Uy esto es un mal corte de pelo, esto es un consejo de mi suegra que me dijo: ”Ay, ¿por qué no te cortas el pelo?, que lo tienes muy maltratado’, fue el peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos", dijo la barranquillera en la entrevista para la revista en 2021.

Shakira lanza Ísima, su nueva marca de cuidado capilar

Shakira reveló que el nombre de su nueva marca, Ísima, tiene un significado personal y representa la idea de “más”, en referencia a su segundo nombre, Isabel, y a la búsqueda constante de superación.

Con este anuncio, la artista confirmó el lanzamiento oficial de su línea de productos para el cuidado del cabello, que estará disponible a partir del 16 de junio en la web oficial y, desde julio, en tiendas Ulta de Estados Unidos.

De acuerdo con People en Español, la presentación de Ísima coincidió con el inicio de la etapa norteamericana de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, que comenzó el martes 13 de mayo en Estados Unidos y Canadá. La artista compartió en sus redes sociales un video donde mostró la evolución de su cabello a lo largo de tres décadas de carrera internacional, y explicó que la forma en que ha llevado su cabello ha reflejado distintas etapas personales y profesionales.

La barranquillera venía realizando una campaña de expectativa para el lanzamiento de su marca Ísima desde hace varias semanas - crédito @shakira/Instagram

En esa publicación, Shakira invitó a sus seguidores a estar atentos a novedades, lo que generó especulaciones sobre un nuevo proyecto empresarial. Según detalló People en Español, la idea de crear Ísima surgió tras años de experimentar con su propio cabello, sometido a numerosos procesos químicos y cambios de color.

La cantante relató que, al no encontrar productos que satisficieran sus necesidades, comenzó a preparar sus propias mezclas en casa y, posteriormente, decidió profesionalizar el proceso con la colaboración de expertos de la industria. “He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, confesó Shakira en la entrevista exclusiva.

La línea debutará con ocho productos, entre los que se incluyen champús, hidratantes y acondicionadores, todos desarrollados bajo el método trimodal, un sistema patentado basado en la Biotricología.

Este método aborda de manera integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello. La cantante enfatizó la importancia de atender la diversidad de texturas y necesidades capilares, especialmente dentro de la comunidad latina. “Durante mucho tiempo, las marcas de cuidado capilar se han basado en categorizaciones simples de la textura y el tipo de cabello. Rizado, ondulado, lacio, encrespado… así se han dejado a muchas personas desatendidas e ignoradas”, afirmó la artista, según publicó People en Español.