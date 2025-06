Laura Jaramillo volvió a arremeter contra el futbolista Michael Ortega por no cumplir con el sustento de sus hijos: “Debe los 3 meses de colegio”

Laura Jaramillo, expareja del futbolista Michael Ortega, lo denunció en redes sociales por no cumplir con el pago del colegio de sus hijos. El jugador del The Strongest boliviano respondió - crédito @laujaramillov y @michaelortegad/Instagram

Laura Jaramillo, creadora de contenido y reconocida influencer, denunció públicamente a su expareja y futbolista Michael Ortega por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones escolares con los hijos que tienen en común. A través de sus redes sociales, Jaramillo expuso que el jugador le adeuda el pago de tres meses de colegio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me pagó una esquirla y se perdió”, relató Jaramillo, quien aseguró que lo único que le solicita a Ortega es que se haga cargo de la educación del niño.

Según explicó, el deportista no solo ha evitado cualquier comunicación, sino que tampoco responde los mensajes sobre el tema. La influencer reconoció que siente vergüenza al hacer pública una situación de índole personal, pero sostuvo que considera necesario exponerla porque no encuentra otra vía.

El reclamo de Jaramillo generó revuelo entre sus seguidores y en el entorno digital, donde se reactivó el debate sobre la corresponsabilidad parental y el bienestar infantil en casos de separación.

La controversia por la manutención de los hijos de la expareja ha puesto sobre la mesa el debate sobre la corresponsabilidad parental y la transparencia en los gastos, generando una ola de comentarios en redes sociales - crédito @laujaramillov / Instagram

“Me muero de la vergüenza, pero es que no hay de otra, marica, no hay otra forma… ¿Será que ustedes le pueden decir al papá de mis hijos que por favor me conteste?, me debe plata de 3 meses de colegio que no pagó en febrero, marzo y abril, me pagó una esquirla y se perdió“, dijo Laura asegurando que también se hizo cargo de la mensualidad de mayo y junio de sus hijos.

Hasta el momento el futbolista no ha reaccionado a los comentarios de Laura. Sin embargo, los internautas sí decidieron opinar sobre la situación.

“Ser madre soltera es muy difícil, uno siempre se equivoca”, “Pueden decir lo que quieran, pero de verdad que desgaste uno estar encima de otro que le dé un peso a los propios hijos”, “Demande con abogado y verá como se pone pilas”, fueron los comentarios.

Laura además compartió un pantallazo de la conversación en la que le ha insistido a Ortega que le pagué el dinero que le debe. “Abonaste algo y te echaste a las petacas, te recuerdo que aún me debes 7 millones a mí, y debes dos meses de colegio de los niños, tenga seriedad”, dicen unos comentarios de hace unos días.

La creadora de contenido compartió un pantallazo de la conversación con Ortega con la que alega que no enviado un dinero que le debe - crédito @laujaramillov/ Instagram

En el pantallazo también se ve que Laura le insistió recientemente para que le contestara. “Que berraca rogadera para que cumplas con lo que te corresponde, irresponsable. Me tienes mamada. Te recuerdo aún 7 millones de los 17 millones que pagué de 3 meses de colegio que no pagaste y se beben 2 meses de colegio nuevamente”, se lee en los mensajes finales que le escribió Laura a Ortega.

Detalles del conflicto económico entre Laura Jaramillo y Michael Ortega

Desde hace varios meses, la disputa pública entre Laura Jaramillo y Michael Ortega ha suscitado el interés de los usuarios en redes sociales, en torno al pago de la educación de sus dos hijos.

La cifra mensual que debe cubrirse por concepto de colegiatura asciende a $6.614.000 pesos, de acuerdo con las declaraciones de Jaramillo, quien asegura que el futbolista colombiano, actual jugador de The Strongest de Bolivia, no ha cumplido de manera constante con esta obligación.

Laura Jaramillo explicó que si bien Ortega realiza envíos de dinero, no cubren la totalidad de sus responsabilidades con sus hijos. Además, reveló el valor mensual de las pensiones - crédito @laujaramillov/Instagram

El reclamo de Laura Jaramillo se centra en la dificultad para que Michael Ortega asuma de forma puntual y total el pago del colegio. “Todos los meses es una lucha” para que cumpla con lo pactado, lamentó Jaramillo. El conflicto recobró notoriedad cuando Ortega hizo públicos varios comprobantes de transferencias bancarias para evidenciar los pagos hechos desde 2023 hasta julio de 2024.

El volante argumentó que las restricciones bancarias desde Bolivia complican la transferencia de dinero, aunque las pruebas solo permanecieron unas horas en sus historias de Instagram y luego fueron eliminadas.

Las imágenes presentadas por Ortega y la respuesta de Jaramillo, quien mostró las cuentas exactas que paga mensualmente al colegio (poco más de $3.300.000 pesos por cada niño, suma totalizada en $6.610.130 pesos), evidenciaron una discordancia en los montos y en el relato de los hechos. Jaramillo precisó que, aunque en algunos meses las transferencias se acercaron a lo necesario, en la mayoría de los casos Ortega depositó sumas inferiores. Detalló, por ejemplo, que en febrero y junio las transferencias superaron los seis millones de pesos, mientras que en marzo el aporte no alcanzó los cuatro millones.

La situación llevó a la creadora de contenido a proponer, en diversas ocasiones, que Ortega realice los pagos directamente al colegio para evitar cualquier intermediación, considerando que todo el proceso puede cumplirse por vías digitales y sin excusas. “Estamos en la era digital; todo se puede y que no me mande nada a mí”, comentó Jaramillo, quien también señaló que siempre recibe excusas por parte del futbolista, declaraciones que dio en sus redes sociales a mediados del 2024.

Laura Jaramillo publicó capturas de pantallas con las que aseguró que Ortega no envía todo el dinero de la matricula de sus hijos. Afirmó que varias veces le propuso que él pagara directamente la educación de sus hijos, pero este se negó - crédito @laujaramillov/Instagram

Frente a la controversia por el elevado costo del colegio, Jaramillo defendió que la manutención debe ser proporcional a la capacidad económica de ambos padres. Explicó que, si bien la suma puede parecer excesiva para muchas familias, en este caso ambos pueden garantizar a sus hijos esa calidad de vida. “No estoy exigiendo más de lo que él puede dar”, puntualizó.

Finalmente, Laura Jaramillo reconoció que la decisión de exponer la problemática en redes sociales fue consecuencia de la frustración y la falta de soluciones por otras vías.