Maren García, viuda de Omar Geles, reveló si se daría una nueva oportunidad en el amor: “Él me decía que era solo de él”

Maren García confesó detalles personales sobre su relación con Ómar Geles y su proceso de duelo - crédito @maren.garcia/Instagram

El 21 de mayo de 2024, el mundo del vallenato sufrió una pérdida con la muerte de Omar Geles, reconocido compositor, acordeonero y cantante. Su partida dejó un vacío profundo en su familia, especialmente en su esposa Maren García y sus hijos.

En una reciente entrevista con el periodista Víctor Sánchez, García compartió detalles sobre cómo ha sido su vida tras la pérdida de su esposo. La viuda del maestro vallenato explicó que sus hijos, Isabella, Juan José y José Mario, se han convertido en su principal fuente de fortaleza. “Ellos son mi único sostén”, afirmó, destacando el papel crucial que desempeñan en su proceso de sanación.

Durante la conversación, el periodista abordó un tema delicado: la posibilidad de que Maren rehaga su vida sentimental. Ante la pregunta de si Omar Geles habría deseado que ella encontrara una nueva pareja, Maren respondió con sinceridad, revelando un aspecto íntimo de su relación: “No sé no... porque cuando él estaba vivo era muy celoso… bastante (...) Él me decía que yo era solo de él, no sé”.

En cuanto a sus propios sentimientos sobre el tema, Maren fue clara al expresar que, por ahora, no tiene planes de iniciar una nueva relación: “En estos momentos, no... yo en realidad, quiero que mis hijos sean grandes quiero lograr lo que siempre planeamos los dos juntos… Como después de eso, lo que Dios permita”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que su futuro sentimental quede en manos de Dios, destacando que no siente prisa ni presión al respecto. “En realidad, yo estoy viviendo, creyendo en lo que Dios quiera para mi vida...Si Dios permite que sea así, Él hará todo, no tengo afán, siempre digo y lo voy a sostener: Él (Omar) siempre va a ser el amor de mi vida, de verdad”, afirmó, reafirmando el lugar especial que Omar Geles ocupa en su corazón.

Las declaraciones Maren generaron empatía entre sus seguidores en las redes, que la ven como una figura de fortaleza y dedicación: “Hermosa ❤️“; ”👏 Con contundencia respondió 👏“; ”Ella es muy linda, tal vez cuando se sienta preparada lo hace y si no pues normal, muchas mujeres no se casan más y viven para ellas y para sus hijos y no está mal 🙌“; ”Dios te dé mucha fortaleza mi Maren❤️🙌“; ”Más mujeres así Dios 👏“; ”Está joven, necesita rehacer su vida, y ojalá que sea con un buen hombre".

Omar Geles dejó una huella imborrable en la música vallenata. Fue autor de aproximadamente 900 canciones, entre ellas clásicos como Los caminos de la vida, A blanco y negro y Tarde lo conocí. Su carrera despegó en 1985 con la fundación de Los Diablitos, agrupación que marcó una época en el vallenato contemporáneo. En 1989, obtuvo el título de Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata, consolidándose como una figura clave en el género.

La relación entre Omar Geles y Maren García, que era aproximadamente 20 años menor que él, comenzó más de una década antes de su matrimonio en febrero de 2021. Juntos enfrentaron desafíos como la diferencia de edad y la pérdida de dos embarazos, pero también construyeron una familia sólida y llena de amor. Tras la muerte de Geles, Maren ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes espirituales y reflexiones sobre su proceso de duelo, mostrando cómo la fe y el apoyo de sus hijos han sido fundamentales para seguir adelante.

El fallecimiento de Omar Geles no solo dejó un vacío en su familia, también en el mundo de la música vallenata, donde su legado sigue vivo a través de sus composiciones y el impacto que tuvo en el género. Su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y seguidores. Mientras tanto, Maren García y sus hijos trabajan para honrar su memoria, manteniendo vivo el espíritu y los valores que definieron la vida del maestro vallenato.

