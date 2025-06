Aurelio Cheveroni vuelve a ‘Yo me llamo’ con los comentarios que encantan al público: “Esto sin mi no es nada”

El famoso lobo vuelve a la televisión colombiana - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Los seguidores de Yo me llamo se enteraron de una grata sorpresa durante la emisión del 10 de junio de 2025, pues Aurelio Cheveroni hará una aparición especial en el programa durante la gran final del concurso, que no solo causa gran expectativa entre los televidentes por los talentosos concursantes que están en la recta final, sino por el regreso del lobo más querido de la televisión colombiana.

La noticia fue revelada después de que Amparo Grisales afirmó que el programa no era igual sin la presencia de Aurelio, pues los ciudadanos lo hicieron saber a través de las redes sociales. Así que la producción del programa tomó la decisión de reincorporarlo luego de recibir numerosas solicitudes de la audiencia, que mostraron su deseo de volver a ver al carismático lobo en pantalla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La nostalgia por su participación en Club 10 y el éxito que tuvo en la edición de Yo me llamo mini fueron notorios, por lo que se confirmó que ya se está preparando su regreso en un momento clave del certamen. Se trata de la gran final, en la que el famoso lobo hará presencia con su icónico estilo y comentarios que le dan un toque único al programa.

Pese a que la fecha exacta de la reaparición de Aurelio Cheveroni no ha sido confirmada, el anuncio demuestra que sus seguidores podrán disfrutar de una nueva aparición muy pronto, pues el concurso ya se encuentra en su etapa final. “La gente se dio cuenta que esto sin mi no es nada, por eso regreso para la gran final de Yo me llamo. Aquí estoy de regreso en este templo de la imitación para conocer el doble exacto de esta temporada”, declaró el lobo sobre su regreso.

El paso de Aurelio Cheveroni por 'Yo me llamo mini' fue considerado un éxito total, por lo que volverá a la competencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Tras revelarse la información, el lobo se convirtió en tendencia y en las plataformas digitales se difundieron comentarios positivos de expectativa entre aquellos que siguen el programa, ya que muchos recuerdan con cariño la etapa en la que el personaje acompañaba a los mini imitadores.

Entre las reacciones destacadas se encuentra: “Aurelio Cheveroni regresa, la televisión ha vuelto a revivir”, “Esto se va a poner muy épico”, “Aurelio, gracias por volver, eres encantador”, “Me encanta Aurelio, que felicidad su regreso” y “Que felicidad. Aurelio, te extrañaba”. Además, hubo otros que aseguraron que el rating del programa decayó tras la salida del lobo, por lo que tuvieron que volver a incluirlo en el programa.

En contraste con aquellos que mostraron su felicidad por el regreso del personaje, hubo algunos que indicaron que la producción ha hecho de todo por alargar el formato y pidieron su final ya.

El éxito de Aurelio Cheveroni

Durante su paso por Yo me llamo mini, Aurelio se consolidó como uno de los favoritos del público, logrando que las personas se sintieran identificadas con su carisma, teniendo en cuenta que muchos crecieron viéndolo en el Club 10. Y es que su despedida, al concluir la etapa de los pequeños imitadores, dejó a muchos espectadores desilusionados, lo que incrementó el pedido de su regreso.

El famoso lobo regresará a las pantallas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La producción de Yo me llamo mantiene el suspenso sobre los detalles de la participación de Aurelio Cheveroni en la gran final, pero se espera que su aparición sea especial y memorable para sus miles de seguidores en el país, tal como ocurre cada que aparece en pantalla.

Por ahora, la expectativa por los últimos días del concurso de talento sigue incrementando con la noticia de la participación del lobo, debido al impacto emocional que el personaje tiene en la audiencia y que queda demostrado en cada los formatos en los que hace presencia.