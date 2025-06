Natalia París recordó al papá de su hija Mariana y de cómo abordó su compleja relación: “Le he contado las mejores historias”

Natalia París contó cómo abordó con su hija Mariana el hecho de contarle su compleja historia con su padre - crédito captura de pantalla/Caracol Televisión

Natalia París se mantiene activa durante 2025, ya sea desde su faceta como DJ, como empresaria, como modelo, o apoyando los primeros pasos de su hija Mariana Correa (también conocida como Nana París) en la música.

El martes 10 de junio, madre de hija dieron una reveladora entrevista en el pódcast Sin Filtros de la división digital de Caracol Televisión, como parte de la promoción de Monogamia, canción en la que se juntaron.

Entre los distintos temas que se abordaron en la charla se incluyó la experiencia de Natalia París en el amor. En primera instancia, habló de la ausencia de su padre como un factor determinante para ser una persona tan “enamoradiza” a lo largo de su vida.

“Mi papá se murió cuando yo tenía ocho meses. Pero, tuve la buena suerte de tener una buena mamá-papá. Muy buena mamá, pero muy regañona, exagerado”, manifestó. Según explicó, fue con el paso de los años que se dio cuenta de que trataba de llenar esa ausencia de una figura paterna con sus parejas.

“Yo siempre crecí pensando que a uno no le hacía falta lo que uno no había conocido. Pero, ya de adulto, en mis relaciones con los hombres sí me di cuenta de que esa imagen paterna sí me hizo falta, porque a lo mejor entrega uno demasiado. Se enamora uno de más, como queriendo llenar un vacío en el inconsciente. Y pues amar tanto que te olvidas de amarte a ti mismo, ha sido un error”, explicó.

En ese punto, la conversación dio un salto para hablar de lo que representó para ella estar embarazada de Mariana, en un momento en el que era la modelo más popular de Colombia, por sus apariciones en distintas publicidades.

“Esa primera noticia, cuanto tú estás con esa cosita del embarazo y sale positivo, eso da un shock a cualquiera. Pero, es que como he sido tan enamoradiza, y estaba tan enamorada del papá de mi hija, que de inmediato me enamoré de toda la idea de ser mamá”, relató, sobre cómo acogió la posibilidad de armar una familia con su entonces pareja, Julio Correa Valdés.

Valdés, conocido bajo el alias de Julio Fierro, tuvo nexos con el narcotráfico y llegó a formar parte del cartel de Medellín. La modelo aseguró en distintas oportunidades que no sabía de los nexos de este con la actividad criminal hasta que este fue asesinado en 2001, en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas, luego de que la pareja entonces establecida en Miami decidiera volver a Colombia.

Sobre cómo abordó con Mariana la compleja historia de su padre, Natalia respondió en el pódcast:

“Yo le he contado las mejores historias, lo más divertido, todo lo que pasé de rico, todo lo bueno, porque es realmente lo que uno le tiene que hablar a los hijos de cómo uno se enamoró de su papá”, dijo en la entrevista, sin entrar en más detalles.

Pese a las diversas experiencias que tuvo en el amor y que no terminaron siempre de la mejor manera, la modelo afirmó que todavía cree. “Sí creo que hay buenos hombres, porque tengo el espejo de ver a mi hermano. Es tan buen esposo, tan buen hijo, tan fiel... puedo dar fe de que sí hay hombres fieles”, expresó.

Este punto fue complementado por su hija Mariana, que dio su particular declaración sobre el tema: “Además que las mujeres que dicen que todos los hombres son iguales, solo les van a llegar hombres malos, porque si creen que no se merecen algo bueno y que no hay nada bueno, pues no les va a llegar”, concluyó.