‘La casa de los famosos’: Altafulla confirmó que su exnovia Rochy ya conoció a Karina García y esto fue lo que se dijeron

En redes sociales se han viralizado clips del primer encuentro, que fue por videollamada - crédito TikTok

La noche del 9 de junio de 2025 se convirtió en un momento muy importante para la carrera del barranquillero Andrés Altafulla, que se quedó con el título de ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia; sin embargo, llamó la atención de sus seguidores porque tras recibir el premio decidió realizar una videollamada a su exnovia Rochy para presentarle a su actual pareja, Karina García.

El propio Altafulla reveló lo que se dijeron las dos mujeres en medio de una entrevista en el programa Buen día, Colombia, donde el cantante asistió para celebrar que se llevó el primer lugar del reality show, incluso superando a Melissa Gate, que se perfilaba como una de las favoritas para ganar el concurso.

El famoso respondió a los presentadores del programa de una manera abierta, aclarando la relación que mantiene con su expareja, teniendo en cuenta que entre ambos existe una amistad sólida y sin resentimientos. Además, explicó que, tras finalizar su relación en buenos términos, los dos lograron mantener una comunicación cordial: “Yo tengo una ex, que tenemos una buena amistad, quedamos supercool“, le contó a los presentadores.

El también creador de contenido continuó su relato asegurando que esta cercanía “no es difícil, pero si tú tuviste una relación sana, terminaste en buenos términos, es una niña madura. Ella está con alguien. Tú puedes estar con alguien”, expresó Altafulla.

El famoso sorprendió con sus declaraciones tras salir de la casa - crédito Canal RCN

Rochy y Karina García ya se conocieron

Durante la entrevista, el ganador de La casa de los famosos Colombia relató que, al salir del programa y recibir el reconocimiento, lo primero que hizo fue contactar a Rochy para presentarle a Karina García. Altafulla compartió que la reacción de su exnovia fue positiva y que ella felicitó a la nueva pareja.

“Por ejemplo, yo tengo esa ex de la que hablé en el programa (Rochy) ayer cuando salí del programa, de ganar, estaba con Kari y lo primero que hicimos fue llamarla por videollamada y presentarle a Karina. Y lo primero que le dijo a Kari, le dijo: ‘hey, bien, que bacano que estén juntos y te felicito por todo, pero te faltó un poquito más, tener un poquito más de berraquera para contestar a esas peladas que te jodieron tanto’”, relató el cantante.

Estas declaraciones sorprendieron a los presentadores, y el cantante no dudó en destacar que Rochy los invitó a visitarla en Barranquilla, mostrando así la buena relación que mantienen a pesar de su historia sentimental: “Me dijo cuando vengas con Karina pa’ acá, pa’ Barranquilla me dices para hacer algo”, citó el artista sobre la conversación tan esperada, pues aunque se dio por medio de un dispositivo móvil, todo apunta a que pronto se dará en persona.

Así lo confesó durante una transmisión en vivo junto a la modelo paisa - crédito @rechismes/IG

Altafulla ganó la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’

La victoria de Andrés Altafulla en el reality show generó diversas reacciones en redes sociales y entre los seguidores del programa, debido a las controversias que rodearon su paso por la competencia por su relación con Karina y la procedencia de los votos. A pesar de las polémicas, el barranquillero logró consolidarse como el favorito del público y obtener el reconocimiento máximo en la segunda temporada del formato.

Triunfo de Altafulla se celebró en Barranquilla y otras ciudades - crédito X

El testimonio de Altafulla en el programa matutino permitió conocer detalles sobre su vida personal que llaman la atención de una gran cantidad de colombianos tras la exposición mediática, aunque el cantante destacó la importancia de mantener la madurez y el respeto en las relaciones pasadas, lo que le ha permitido conservar la amistad con su exnovia y avanzar en su nueva relación con Karina García, a la que conoció en el reality.