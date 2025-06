Karol G revela la portada y la fecha de estreno de su quinto álbum ‘Tropicoqueta’: “Suena a un pedacito de todos”

'Tropicoqueta', nuevo álbum de La Bichota, ya tiene su portada oficial - crédito @karolg / Instagram

La ganadora del Grammy Karol G está a un par de semanas de dar inicio a una nueva era música con el lanzamiento de su quinto álbum titulado Tropicoqueta.

La cantante paisa empezó con la promoción es este nuevo proyecto tras el lanzamiento de su sencillo Latina Foreva, canción que estará dentro de estre proyecto del que sus fanáticos ya especulan varias sorpresas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La portada se reveló oficialmente en la mañana del 10 de junio desde la cuenta de Instagram de Karol, foto en la que se ve a la intérprete de 34 años posar en un vestido de baño en tonos naranjas y reposando su cuerpo en tres congas que la elevan presumiendo su figura.

La portada en tonos naranjas sigue la estética que ha presentado la cantante en sus redes sociales.

La cantante presentó la portada oficial de su quinto álbum de estudio - crédito @karolg / Instagram

Además, el post fue acompañado de un sentido mensaje escrito por Karol en el que asegura que esta nueva era significa mucho para su equipo y fanáticos; además, detalló que viene trabajando en este proyecto desde agosto del 2023 y aseguro que será publicado el 20 de junio en todas las plataformas de música.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité… Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad 🥹“, escribió Karol.

Además, la artista no solo compartió la portada oficial y reflexionó sobre el nuevo rumbo musical que marca este trabajo, sino que profundizó sobre el proceso creativo detrás del disco y su deseo de reconectar con sus raíces.

La famosa artista sorprendió con la publicación - crédito Karol G / Instagram

“Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, dijo la cantante.

La artista reveló la portada oficial de este nuevo trabajo y compartió una reflexión sobre su proceso creativo, explicando que, tras el éxito de su álbum anterior y tras recorrer el mundo con su música, se planteó nuevos desafíos artísticos y personales. En lugar de buscar respuestas en el exterior, decidió explorar sus raíces y reencontrarse con su esencia, apostando por sonidos y temas que reflejan quién es, lo que le gusta y lo que la representa en este momento de su carrera.

“Mi alma, mi amor y mi respeto por ustedes están en este proyecto ✨ No puedo esperar para que lo escuchen !!!TROPICOQUETA🧡🪘🪇 20 de Junio !!!El verano empieza con nosotros“, añadió la cantante.

Sobre el contenido y el espíritu del disco, la intérprete definió: “Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad. Como dijo un gran amigo, ‘Es una carta de Amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora’. Es mi mejor forma de decir: Soy de aquí y me siento infinitamente orgullosa”.

La publicación de la portada de su quinto álbum de estudio también llegó con el cambio en la foto de perfil de Instagram de la cantante, donde se ve una imagen de la misma sesión de fotos de la portada, pero esta vez Karol tiene sus manos y rostro sobre una de las congas.

Karol cambió su foto de perfil para celebrar la llegada de su nuevo proyecto musical - crédito @karolg / Instagram

La publicación de la portada y fecha de estreno desató una ola de reacciones en redes sociales donde los fans de “La Bichota” dejaron ver su entusiasmo por la llegada de un nuevo proyecto. “Sabrosura pura”, “devoraste madre Karol”, “Eres las olas de todo el caribe y el calorcito tropical que nos representa”, “Cuenta regresiva activada 🔥“, ”Que emociooooon🔥😍 vamos a bailar todo el verano, hasta diciembre”, fueron algunas de las reacciones.