Gobierno Petro le retiró el esquema de seguridad al exministro Juan Carlos Pinzón: “No voy a callar mi voz”

El martes 10 de junio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón sobre el retiro del esquema de seguridad que lo protegía mientras se encontraba en territorio nacional.

La decisión, atribuida directamente al Gobierno nacional, se conoce en un contexto de creciente tensión por los hechos violentos registrados en el país. Pinzón se pronunció públicamente tras recibir la notificación: “Hoy mismo he sido notificado del retiro de las medidas de seguridad por parte de la UNP, por parte del Gobierno Petro”, aseguró.

El exministro advirtió sobre el clima de inseguridad que atraviesa Colombia. “El país vive horas muy difíciles. Hoy han ocurrido cerca de 20 atentados terroristas en el sur del país, en el Pacífico colombiano, dejando varias víctimas”, dijo. A esto sumó su preocupación por el “intento de magnicidio contra el senador Miguel Uribe el fin de semana”.

Pinzón, que mantiene una postura crítica frente al actual Gobierno, señaló que el temor se extendió a la ciudadanía. En sus palabras, “los colombianos en general tienen miedo, están atormentados por los violentos, sienten temor de salir a trabajar, de mandar a sus hijos al colegio”.

En su declaración, el exministro remarcó que proteger a los ciudadanos es un deber del Estado, sin distinción alguna. “Es deber del Gobierno, es deber de las Fuerzas Armadas, ofrecer protección a todos los colombianos sin distingo, sin dudarlo, mucho más a aquellos que tienen posición política clara, firme y adversa al Gobierno, como ha ocurrido en el pasado”, expresó.

A pesar del retiro del esquema, Pinzón afirmó que no dejará de expresar sus opiniones. “Yo no voy a callar mi voz en ningún caso”, dijo, y agregó que continuará defendiendo sus convicciones políticas y su visión para el país. “Siempre mantendré mi voz y mi opinión en alto cuando se trate de proteger a los colombianos, defender a Colombia y llevar a Colombia hacia un buen destino. Que eso no tenga duda”.

Asimismo, recordó su trayectoria como jefe del sector Defensa, aludiendo a los resultados obtenidos durante su gestión. “Nuestros militares y policías lograron grandes golpes, más de 118 contra jefes del terrorismo y la criminalidad”, recordó, destacando capturas, desmovilizaciones y extradiciones de líderes criminales.

