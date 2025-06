Es oficial: Shakira anunció el lanzamiento de su línea de productos para el cabello

En medio de 'Las mujeres ya no lloran World Tour', Shakira lanzó su línea de productos para el cabello bajo la marca Ísima - crédito @shakira/Instagram

A la par con el inicio de la etapa norteamericana de Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira hizo una peculiar publicación en la que mostró cómo fue la evolución de su cabello desde que su carrera despegó a nivel internacional 30 años atrás, hasta la actualidad.

“Hoy es el primer día de mi gira por Norteamérica, y mirando hacia atrás, puedo ver cuánto la forma en que elegí llevar mi cabello definió la época en la que estaba y la forma en que me sentí”, escribió entonces, en una publicación en la que también aparecía una cuenta denominada Ísima, advirtiendo a sus seguidores para que estuvieron pendientes de más detalles próximamente, despertando especulaciones acerca de un nuevo emprendimiento.

En sus redes sociales, Shakira compartió los distintos 'looks' que ha tenido a lo largo de su carrera - crédito @shakira/Instagram

Pues bien, la barranquillera finalmente dio nuevos detalles sobre lo que había detrás de esta publicación el martes 10 de junio. Primero, con un video en sus redes sociales con el que anunció su propia línea de productos para el cuidado del cabello, llamada Ísima.

“¿Se acuerdan cuando me vieron usando esto, que es lo que utilizo siempre antes de cantar, cuando me estoy preparando para salir al escenario? Pues esa es mi nueva línea de productos. Se llama Ísima y ya está aquí“, confirmó en la grabación.

La barranquillera venía realizando una campaña de expectativa para el lanzamiento de su marca Ísima desde hace varias semanas - crédito @shakira/Instagram

Más tarde, la cantante concedió una entrevista exclusiva a People en Español, en la que contó que la idea de crear Ísima surgió tras años de experimentar con su propio cabello, que ha pasado por múltiples procesos químicos y cambios de color (tal y como los retrató se emanas atrás). Sin embargo, y debido a que no encontraba productos que satisficieran sus necesidades, comenzó a preparar sus propias mezclas en casa, hasta que decidió profesionalizar dicho proceso con la ayuda de expertos de la industria.

“He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, confesó la artista durante la conversación.

La línea Ísima debuta con ocho productos, entre los que se encuentran champús, hidratantes, acondicionadores, entre otros, desarrollados bajo el método trimodal, un sistema patentado basado en la Biotricología, que aborda de manera integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

Durante la entrevista, Shakira fue enfática en reconocer la diversidad de texturas y necesidades capilares, especialmente dentro de la comunidad latina, durante la gestación de esta línea de productos: “Durante mucho tiempo, las marcas de cuidado capilar se han basado en categorizaciones simples de la textura y el tipo de cabello. Rizado, ondulado, lacio, encrespado… así se han dejado a muchas personas desatendidas e ignoradas”, afirmó.

La colombiana ha participado de manera activa tanto en la creación de los productos de su línea de cuidado para el cabello, como en su publicidad - crédito @shakira/Instagram

La intérprete de Soltera también tuvo tiempo para abordar su relación de “amor y odio” con su cabello, por cuenta de los daños sufridos por tratamientos y tintes a lo largo de su carrera. “Mi pelo ha pasado por tantas y tantos agentes agresores que me he visto en la necesidad de hacer mis propios menjurjes. Me iba a la farmacia, le pedía al farmaceuta que me hiciera mi propio champú, mi propio acondicionador con los ingredientes que yo quería, porque no encontraba nada que colmara esas necesidades que tiene mi pelo”, expresó.

En cuanto al nombre de la marca, Ísima, la colombiana reveló que tiene un significado especial para ella: “Me encanta Ísima porque es un superlativo, que además también me recuerda un poco a Isabel, que es mi segundo nombre. Pero Ísima, lo que quiere decir es más. Si quieres más, ahí tienes más. Y siempre necesitamos más. Más es más. Y la mujer latina no se puede conformar con poco”, explicó.

La línea estará disponible a partir del 16 de junio en la web oficial (isima.com) y llegará a las tiendas Ulta de los Estados Unidos, en julio próximo.

Así proseguirá el paso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Norteamérica

Tras las cancelaciones, Shakira prosige en Atlanta la segunda etapa de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @fallontonightbts/Instagram

El martes 13 de mayo la cantante inició su ciclo de fechas, en las que recorrerá estadios y arenas en Estados Unidos y Canadá. Originalmente pactado para 23 fechas, pasó a ser de 21 producto de las cancelaciones en Boston y Washington semanas atrás por inconvenientes logísticos.

Tras culminar esta etapa de la gira en San Francisco, en junio, la barranquillera se tomará un segundo descanso y traerá de regreso Las mujeres ya no lloran World Tour a Latinoamérica, con una serie de 15 fechas en México.

En su regreso a dicho país, destacan cuatro nuevas fechas en el estadio GNP Seguros, con la que extenderá su récord como la cantante con más presentaciones en dicho reciento, en una misma gira de conciertos.

Durante la Met Gala, Shakira confirmó que 'Las mujeres ya no lloran World Tour' llegará a Europa en 2026 - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Luego será el turno de República Dominicana y Perú, países en los que compensará algunas de las fechas canceladas de la manga latinoamericana que se desarrolló entre febrero y abril pasado.

Por otra parte, y según anticipó durante su paso en la Met Gala, su esperado paso por Europa tendría lugar en 2026, con fechas todavía por confirmar.

Así proseguirá la manga norteamericana de Las mujeres ya no lloran World Tour:

11 de junio: Globe Life Field, Arlington (Estados Unidos)

13 de junio: Alamodome, San Antonio (Estados Unidos)

15 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

16 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

20 de junio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

22 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

23 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego (Estados Unidos)

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas (Estados Unidos)

30 de junio: Oracle Park, San Francisco (Estados Unidos)