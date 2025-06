Emiro Navarro salió de la ‘La casa de los famosos’: tuvo 2,01% de la votación

Con apenas 23 años, Emiro Navarro se consolidó como uno de los protagonistas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito prensa del Canal RCN

Emiro Navarro, creador de contenido originario de Magangué, Bolívar, se convirtió en uno de los participantes más destacados de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y logró llegar hasta el top cuatro del concurso.

Navarro, de 23 años, ingresó al programa con el respaldo del público, obteniendo más del 70% de los votos en la fase de selección, donde compitió contra otros aspirantes como Valentino Lázaro y Ovidio Asprilla, lo que lo posicionó como uno de los favoritos desde el inicio.

Sin embargo, su paso por la competencia estuvo marcado por momentos de liderazgo, revelaciones personales y controversias tanto dentro como fuera del programa.

Durante el programa, Emiro cultivó una alianza estratégica con Melissa Gate, con quien compartió gran parte del juego - crédito cortesía Canal RCN

Durante su estancia en la casa, el influencer desarrolló una estrecha relación con Melissa Gate, con la que compartió estrategias y momentos clave en el juego. “Emiro es una persona muy importante para mí”, expresó la creadora de contenido paisa en el programa.

Emiro ganó varias pruebas de liderazgo, lo que lo llevó a tomar decisiones estratégicas que impactaron el desarrollo del juego. En una de estas instancias, utilizó su poder de salvación para proteger a Camilo Trujillo de la eliminación, una decisión que generó diversas reacciones tanto entre los participantes como en los televidentes del programa.

El creador de contenido expresó en varias ocasiones su aprecio por Trujillo, generando especulaciones sobre una posible atracción romántica. Sin embargo, el actor aclaró públicamente su orientación heterosexual y destacó que su vínculo con Emiro era estrictamente amistoso.

El acercamiento emocional de Emiro Navarro con Camilo Trujillo dio pie a rumores, aunque el actor aclaró que se trataba de una amistad - crédito cortesía del Canal RCN y @emiro_navarro/Instagram

A pesar de esta aclaración, Navarro continuó mostrando afecto hacia Trujillo, lo que llevó a momentos de tensión emocional. En una ocasión, Emiro expresó su dolor al sentirse rechazado: “A mí no me gusta que me estén diciendo que me dé valor, de que ‘valórate’, de que ‘no te quieren y tú estás ahí’. Eso a mí me duele, Camilo” .

Además de su desempeño en el juego, Emiro Navarro compartió aspectos profundamente personales que conmovieron a los espectadores. El joven reveló que la relación con su padre ha sido complicada y prácticamente inexistente. “Nunca me ha llamado hijo, ni siquiera me trató como tal, me llamó Emiro”, confesó entre lágrimas.

Sin embargo, su participación en el reality no estuvo exenta de controversias fuera de la casa. Durante la decimocuarta jornada de nominación en La casa de los famosos Colombia, Emiro enfrentó uno de los momentos más complejos de su paso por el programa al verse obligado a expulsar a uno de sus compañeros.

Durante una jornada de nominación, Emiro debió expulsar a Andrés Altafulla, decisión que marcó uno de los episodios más tensos del programa - crédito canal RCN

En medio de la tensión y ante las cámaras, el creador de contenido eligió al cantante barranquillero, justificando su decisión con base en un principio de equidad hacia quienes llevaban más de tres meses de convivencia en la casa: “Lo siento mucho, es una decisión muy difícil, y la persona que voy a expulsar es Altafulla”.

Tras eliminar Andrés Altafulla de la competencia, la familia del influencer denunció que fue objeto de amenazas e intimidaciones por parte de seguidores inconformes con sus decisiones dentro del programa.

“Con profunda preocupación que su familia ha sido intimidada directamente en las afueras de su residencia, recibiendo amenazas que sugieren que ni Emiro ni sus seres queridos pueden circular libremente por su propio barrio, bajo el riesgo de ser agredidos físicamente (...) hacemos un llamado urgente a la sensatez, el respeto y la empatía”, indicaron los abogados del influencer a través de redes sociales.

Tras la eliminación de Altafulla, la familia de Navarro denunció amenazas e intimidaciones por parte de seguidores del concursante barranquillero - crédito cortesía del Canal RCN

La trayectoria de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia estuvo llena de altibajos, desde momentos de liderazgo y alianzas estratégicas hasta conflictos y revelaciones personales que dejaron una huella en el público. Aunque su paso por el programa llegó a su fin, su participación sigue siendo un tema de conversación entre los seguidores del reality.