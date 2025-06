“El Flaco” Solórzano se fue en contra del Canal RCN por la organización en la final de ‘La casa de los famosos Colombia 2′: “Nos dimos cuenta de que Altafulla ganó a las 12 de la noche”

Atentado a Miguel Uribe: otra mujer que estaba en el ataque contra el senador se presentó ante la Fiscalía El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, señaló que la dama no sería aquella que fue vista dialogando con el sicario que disparó contra el precandidato a la presidencia por el Centro Democrático

Imitador de Maluma se pronunció tras acusaciones de estafa de ‘Yo me llamo Shakira’: “No he cometido ningún acto ilícito” La imitadora de la cantante barranquillera recientemente aseguró que le confió una millonada a su excompañero de ‘reality’ para invertir en un proyecto, pero confesó que el dinero no le fue devuelto