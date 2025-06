Juan Camilo Restrepo criticó a Petro por comentarios sobre el atentado a Uribe Turbay: “No sabe dónde está parado”

El exministro Juan Camilo Restrepo criticó duramente la interpretación de Petro, juzgándola desacertada e históricamente infundada - crédito montaje Infobae

El reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se registró en la tarde del 7 de junio de 2025, en un parque de la localidad de Fontibón, generó una fuerte controversia en el ámbito político colombiano.

Tras el ataque, en el que un adolescente de 15 años habría sido el responsable de propinar tres disparos, dos de los cuales impactaron al senador del Centro Democrático, el presidente Gustavo Petro se refirió al hecho a través de un mensaje en su cuenta de X que desató críticas, especialmente por parte del exministro Juan Camilo Restrepo.

La reacción presidencial

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, se encontraba en un evento de campaña en el barrio Modelia, acompañado por ciudadanos y otros políticos de su partido, cuando fue agredido.

Como quedó registrado en videos, un joven, menor de edad, se acercó al precandidato y disparó en tres ocasiones justo cuando Uribe se despedía de los asistentes; inmediatamente después del incidente, el senador fue trasladado a la Clínica Medicentro, donde fue sometido a un “riguroso procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico” debido a su estado crítico.

El mandatario abordó en su declaración los orígenes étnicos de la familia Uribe Turbay, lo que provocó controversia en redes sociales - crédito @PetroGustavo/X

En respuesta al lamentable suceso, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X que decía: “Ay” Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá,que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la linea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos tambien son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia. Colombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No se como mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria".

La crítica de Juan Camilo Restrepo

Este mensaje presidencial generó la reacción del abogado y exministro de Minas y Energía Juan Camilo Restrepo que en la tarde del domingo 8 de junio de 2025, respondió al mandatario, también a través de su cuenta de X, cuestionando la interpretación de Petro sobre los motivos del atentado.

“Sugerir que atentaron contra Miguel Uribe por descender de una familia cristiano-maronita que salió del Líbano hace más de cien años, es uno más de los disparates mayores que se le ha escuchan a Petro”, afirmó Juan Camilo Restrepo.

Restrepo acusó al presidente de extraer conclusiones precipitadas y de adoptar un papel que no le corresponde ni como historiador ni como investigador criminal - crédito @RestrepoJCamilo/X

En su mensaje, también criticó que el primer mandatario hable de historia, por lo que añadió con contundencia: “Posa de historiador y no sabe dónde está parado. Posa ahora de investigador acucioso de un crimen y no podía empezar peor”.

La crítica de Restrepo se centra en la aparente conexión que el presidente Petro estableció entre el origen étnico-religioso de la familia de Miguel Uribe y el atentado, desestimando esta línea de pensamiento como un “disparate” y una falta de rigor histórico e investigativo por parte del mandatario.

Tras las pistas del atacante

Mientras la polémica política se intensifica, las autoridades avanzan en la investigación del atentado, pues un mensaje hallado en el teléfono del joven detenido, que decía: “Tiene que ser hoy (...) A la hora que sea (...) Cogemos cualquier InDriver“, se ha convertido en una pista crucial para los investigadores, quienes buscan esclarecer si existe una red detrás del ataque contra Miguel Uribe Turbay.

El joven, identificado como “Jhon Estiven” y de 15 años, fue aprehendido en el lugar de los hechos, por lo que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación continúan la recolección de pruebas en la escena, incluyendo videos de cámaras de seguridad del sector y grabaciones de teléfonos móviles de los asistentes al evento, que capturaron imágenes antes, durante y después de los disparos, realizados con una pistola Glock calibre 9 milímetros.

Las autoridades también han entrevistado a testigos presenciales y a los escoltas de Uribe Turbay para reconstruir la secuencia de los hechos y obtener información relevante sobre los momentos previos y posteriores al atentado.

El agresor, un adolescente de 15 años, disparó tres veces contra el precandidato presidencial mientras finalizaba un evento de campaña - crédito X

La investigación se ha dividido en dos frentes, según fuentes de la Fiscalía: una noticia criminal en la Unidad de Vida de la Dirección de Seguridad Territorial de Bogotá y otra en la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

En ambas participan equipos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, así como de la Dijín y la Sijín de la Policía Nacional.

Debido a que el presunto atacante es un menor de edad, las audiencias de judicialización se realizarán de manera reservada, una medida que busca proteger los derechos del joven conforme a la legislación colombiana sobre responsabilidad penal adolescente.