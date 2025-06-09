Ella es María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay y la mamá del único hijo del senador

Ella es la esposa del precandidato presidencial - crédito maclaudiat/Instagram

La noche del sábado 7 de junio estuvo marcada por la incertidumbre y consternación en el país, luego de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fuera víctima de un atentado en su contra.

Luego de dos meses en la Fundación Santa Fe, Uribe Turbay murió en la madrugada del lunes 11 de agosto.

Durante las primeras horas, la viuda expresó sus sentidas palabras ante el deceso de Miguel Uribe. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó Tarazona en sus redes sociales.

María Claudia Tarazona agradeció a todas las personas que han orado por su esposo, luego del atentado el sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez /REUTERS

¿Quién es la esposa del precandidato presidencial?

El magnicidio contra Miguel Uribe ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, pues el senador muerto fue conocido por su defensa de los valores familiares y su activa participación en la vida pública.

Su vida personal también estuvo marcada por este compromiso, reflejado en su matrimonio con María Claudia Tarazona, celebrado en el exclusivo Club El Country de Bogotá en el 2016, cuando ambos eran jóvenes.

El evento se destacó por la asistencia de figuras políticas de alto perfil, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria, lo que convirtió la boda en uno de los acontecimientos sociales más comentados de ese año.

La relación entre el Miguel Uribe y su esposa estuvo marcada por el apoyo constante de María Claudia, quien acompañó cada paso de la carrera política de su esposo, aunque siempre ha preferido mantener un bajo perfil y evitar la exposición mediática.

La pareja se casó en el 2016 en un exclusivo club en el norte de Bogotá - crédito maclaudiat/Instagram

Es así que en las redes sociales personales de Tarazona se pueden encontrar imágenes familiares que muestran la cercanía entre el precandidato presidencial y su hijo Alejandro Uribe Tarazona, nacido en 2019.

Estas publicaciones reflejan la importancia que la familia tuvo en la vida del político, quien ha manifestado en diversas ocasiones el papel fundamental que desempeñan su esposa y su hijo en su día a día.

María Claudia Tarazona es madre de tres hijas fruto de una relación anterior y, junto a Miguel Uribe Turbay, comparte la crianza de su hijo Alejandro.

A pesar de su cercanía con el senador y su participación en la vida familiar, María Claudia ha optado por mantenerse alejada del entorno mediático y de los reflectores, limitando su presencia pública a publicaciones en redes sociales donde comparte momentos familiares y el crecimiento de su hijo menor.

La esposa del precandidato presidencial es activa en redes sociales mostrando su relación - crédito maclaudiat/Instagram

El senador, por su parte, ha expresado en repetidas ocasiones el valor que le otorga a su familia, describiendo a su esposa como su compañera de vida, amiga y el gran amor de su vida.

Últimos mensajes en sus redes sociales

La esposa de Miguel Uribe Turbay compartió en la madrugada del lunes 9 de junio mensajes en su cuenta de Instagram en los que expresó la gravedad del estado de salud del congresista.

Tarazona publicó dos mensajes en los que solicitó oraciones y manifestó la difícil situación que atraviesa la familia, dejando claro que la condición de Uribe Turbay sigue siendo crítica.

En una de las publicaciones, Tarazona pidió apoyo espiritual para su esposo, quien es senador del Centro Democrático y figura de la oposición en el Congreso. “Les pido de todo corazón, que no paren de rezar. Miguel necesita un milagro”, escribió junto a una imagen en la que se observa cómo sostiene la mano de Uribe Turbay.

Una hora antes de esa publicación, María Claudia ya había compartido una serie de fotografías del senador, acompañadas de un mensaje en el que resaltó la fortaleza que le brinda el amor familiar en este momento.

“Nuestro amor me mantiene firme, la familia que construimos es mi mayor fortaleza, hoy estás luchando como un guerrero por tu vida. El amor de Alejandro, las niñas y el mío es el lazo que te ata a la vida. Sigue luchando por tu vida amor mío, que mientras tanto yo estoy cuidando a nuestros hijos”, expresó Tarazona.