Sigue la repercusión internacional por el atentado contra Miguel Uribe: así lo registran medios más importantes del mundo

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en la tarde del sábado 7 de junio de 2025 - crédito @MiguelUribeT/X

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, fue víctima de un atentado en la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Uribe Turbay recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza –una bala causó la emergencia cráneo-encefálica– y uno en su pierna izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho le ha dado la vuelta al mundo, ya que muchos medios de comunicación siguen registrando lo sucedido con el congresista.

The Washington Post afirmó que el ataque revivió la violencia política que padeció Colombia años atrás, entregando un contexto de la familia Uribe Turbay, que ha sido víctima de la violencia en el territorio nacional.

El precandidato presidencial recibió dos impactos de bala en su cabeza - crédito Prensa Miguel Uribe/Redes sociales/X

El medio US News relató los hechos donde el senador del Centro Democrático fue herido, cuestionado la violencia política que vive Colombia.

CBS News informó que lo sucedido con Miguel Uribe fue un intento de asesinato, y que se encuentra en estado crítico y que uno de los sospechosos fue detenido.

El medio Bloomberg precisó que el precandidato presidencial “recibió varios disparos”, resaltando la emergencia médica que ha vivido Uribe Turbay en las últimas horas.

The New York Times resaltó la gravedad de los hechos, mientras que Associated Press (AP), indicó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura de uno de los sospechosos. AP agregó los pronunciamientos del Gobierno y diplomáticos de Estados Unidos.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El medio de comunicación Economic Times, originario de India, destacó el tiroteo y la captura del principal sospechoso. Asimismo, detalló el impacto que puede generar este hecho en las elecciones de Colombia en 2026.

Reuters informó que Miguel Uribe fue supuestamente baleado “por la espalda”, durante un evento de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Qué dicen las autoridades

Un equipo de la Fiscalía General de la Nación, coordinado por la Delegada para la Seguridad Territorial y el Director del Cuerpo Técnico de Investigación, adelanta actos urgentes de investigación en el lugar en el que fue perpetrado el atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En ataque contra el precandidato del Partido Centro Democrático, que recibió dos impactos de bala en su cuerpo y en el que también resultaron heridas dos personas más, se registró en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón en el occidente de Bogotá, donde fue aprehendido un menor de 15 años de edad que portaba un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros).

Con la apertura de dos noticias criminales en la Unidad de Vida de la Dirección de Seguridad Territorial de Bogotá y en la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, equipos del CTI de la Fiscalía y la Dijín y Sijín de la Policía Nacional, adelantan cuatro líneas investigativas.

La Policía Nacional informó que está a disposición la línea 157 para recibir con absoluta reserva cualquier información relacionada con el atentado del que fue víctima el Senador Miguel Uribe, así como el ofrecimiento de una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para quien posibilite la identificación, ubicación y captura de los responsables.

El último reporte médico de la Fundación Santa Fe, precisó que Miguel Uribe ingresó al centro de salud en estado crítico.

Segundo Comunicado Fundación Santa Fe de Bogotá sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Fundación Santa Fe de Bogotá

“La Fundación Santa Fe Bogotá, bajo la autorización de la familia, se permite informar que el paciente Miguel Uribe Turbay ingresó en estado crítico al servicio de urgencias la noche de ayer (7 de junio), realizadas todas las evaluaciones por diversas especialidades, se llevó a cirugía de manera inmediata para realizar el control inicial de daños”, informó el centro hospitalario en un comunicado.

Además, la Fundación señaló que, una vez finalizaron los procedimientos quirúrgicos, tanto en la cabeza como en el muslo izquierdo del congresista colombiano, “se trasladó a cuidados intensivos para su estabilización postoperatoria (...) el estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”.