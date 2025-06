Íngrid Betancourt culpó a Gustavo Petro del atentado contra Miguel Uribe e insistió en que no hay garantías para ejercer la oposición en Colombia

Ingrid Betancourt advirtió de cómo el precandidato presidencial Miguel Uribe no tenía un esquema de seguridad robusto - crédito Yves Herman/REUTERS

Colombia no sale de su asombro por el atentado que sufrió en la tarde del sábado 7 de junio el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que recibió un impacto de bala en su cabeza mientras participaba en un evento político en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón en Bogotá. El político, de 39 años, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de la capital de la República, en donde será intervenido quirúrgicamente.

Diferentes personalidades políticas del país han expresado su indignación frente a este ataque, que según versiones oficiales se produjo a las 5:00 p. m. mientras Uribe Turbay se dirigía a sus simpatizantes, sin que se advirtiera sobre el suceso del que fue víctima y que hoy lo tiene en serio riesgo. Y que pone bajo la lupa la seguridad de los que están de gira por los diferentes sectores del territorio nacional, en pro de hacer campaña de cara a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Al respecto, Infobae Colombia estableció comunicación con una de las voces más críticas del Gobierno nacional, la excandidata presidencial y directora del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, que no dudó en apuntar hacia el presidente de la República, Gustavo Petro, al que calificó como un “agitador” que se ha encargado de hostigar a los líderes que han hecho control político a su administración. Además, expuso su experiencia personal, y la lucha que ha librado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Ingrid Betancourt dijo tener miedo por su integridad, tras el ataque que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay - crédito Carlos Ortega/EFE - Juan Cano/Presidencia

Infobae Colombia: Primero que todo preguntarle, ¿Cómo recibe usted esa noticia que, sin duda entristece el país por un hecho que parece recordar a las épocas oscuras de la nación?

—Ingrid Betancourt: Es un golpazo, es volver a unos dolores y emociones convulsionadas que habíamos pensado que ya habíamos dejado atrás y volver a estar sumidos en estos traumatismos es muy doloroso. Piensa uno, obviamente, en la familia. Eso es lo primero, en a familia, en el dolor, en la angustia, en la pesadilla que están viviendo. Y piensa uno en Colombia: la tristeza de que vuelva a vivir estos episodios que ya pensábamos habíamos superado.

Usted desde la oposición que han hecho una férrea defensa de sus ideales y criticado al gobierno de Gustavo Petro ¿Creen que con este panorama que se va a complicar aún más ese ejercicio de control político que venían haciendo?

El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrio en la localidad de Fontibón - crédito X

¿Cómo se siente en materia de seguridad, doctora Ingrid, su familia en estos momentos? ¿Siente que su esquema de seguridad se encuentra preparado o dispuesto ante este tipo de hechos? ¿Cómo está en ese sentido usted y su familia?

—Ingrid Betancourt: Bueno, yo quiero decirles que nosotros hemos tenido muchos problemas con los esquemas de seguridad. Hemos interpuesto numerosas tutelas. Las hemos ganado. Los jueces han dictaminado que la UNP (Unidad Nacional de Protección) tiene que reforzar los esquemas de seguridad que nos han propuesto. Llevamos un año en esta lucha con la ONP y no hemos logrado absolutamente nada. En contraste con lo que nos sucede a nosotros, es decir, que nos dicen que no hay carros, que no hay escoltas, que no hay plata, descubren carros de la ONP al servicio de la mafia, al servicio de la guerrilla, transportando secuestrados para hacerle el mandado a los grupos delincuenciales. Entonces yo creo que este es un llamado de atención.

Recursos hay, los esquemas están mal distribuidos, hay personas que no necesitan esquemas de seguridad y que los están monopolizando, aquellos que realmente tienen una necesidad no acceden a esos esquemas de seguridad por motivos de creencia o de malquerencia política, o de castigo ideológico. En el caso de Miguel Uribe, yo quiero que ustedes miren las imágenes, él no estaba rodeado de un esquema de seguridad. Él estaba contra un árbol y estaba solo. Y este es un candidato presidencial. Es decir, la vulnerabilidad de todas las personas que en este momento en Colombia están pensando en defender sus ideas es máxima.

Y estamos viendo cómo esa violencia no solamente está haciendo víctimas en los líderes políticos, sino también en los líderes sociales. Por todo Colombia, en los territorios están muriendo las personas que no se le someten a la guerrilla o no se le someten a los grupos de narcotraficantes o a los paramilitares. Y aquí ahora en Bogotá están atentando contra las personas que no piensan como el gobierno. Y yo creo que esto es un atentado contra el sistema democrático colombiano.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt apuntó hacia la UNP, cuyo director es Augusto Rodríguez: uno de los personajes más cercanos al presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

¿Qué cuota de responsabilidad tendría el Gobierno Petro en este atentado? No sé si de parte de usted y sectores cercanos al suyo se maneja la hipótesis de que esto ha sido en cierto modo convocado y/o provocado por el Presidente de la República...

—Ingrid Betancourt: Yo creo que hay responsabilidades directas y responsabilidades indirectas, pero en un país donde un presidente a diario se levanta con discursos de odio, de polarización, de acusar a los empresarios, a los periodistas, a los políticos de ser criminales, decirles todo tipo de insultos, de palabras soeces, de acusarlos de esclavistas, de explotadores, de asesinos, produce este tipo de reacciones. Entonces yo creo que hay una responsabilidad directa.