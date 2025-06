Andrea Petro habló de su carácter y su relación con el presidente Gustavo Petro: “Soy impulsiva como mi papá”

Andrea Petro Herrán, hija del presidente Gustavo Petro, ofreció una mirada íntima sobre su vida como figura pública en conversación con Infobae Colombia- crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro Herrán, hija mayor del presidente Gustavo Petro, compartió detalles sobre su vida personal, su relación con su familia y su experiencia como figura pública en una entrevista con Infobae Colombia.

Durante la conversación, Andrea habló sobre los desafíos que ha enfrentado al ser hija de un mandatario, su carácter impulsivo, que atribuye a su padre, y su activa participación en redes sociales, donde aborda tanto temas personales como políticos.

Petro describió cómo su vínculo familiar con el presidente le ha traído más complicaciones que ventajas. Ha enfrentado amenazas y acoso en redes sociales, lo que ha dificultado su vida personal y profesional.

En entrevista con Infobae Colombia, Petro Herrán reconoció que su parentesco con el presidente Gustavo Petro ha dificultado su vida personal y profesional - crédito Infobae Colombia

“Yo sé que si en las redes sociales voy a decir tal cosa, va a ser escuchado o va a haber un artículo detrás, sobre todo en Twitter [hoy, X] (...) A ver, es normal, soy una persona pública. Entonces, es normal que haya artículos sobre mí, es normal que la gente hable“, explicó.

A pesar de ello, aseguró que cuenta con el apoyo de su familia y amigos, quienes la motivan a seguir adelante: “No ha sido fácil porque a mí me ha cerrado más puertas de las que he abierto”, pero destacó que su determinación y confianza en sus proyectos la han llevado a ignorar los comentarios negativos y continuar con sus objetivos.

“Yo siempre he sido muy rebelde, pero siempre están tus amigos que están detrás y tu familia que te ayuda, que te motiva (...) Todo es difícil, todo da miedo, todo lo que quieres hacer, tú dices: ‘No, pero van a tratar de hacer esto, me van a cerrar esta, van a decir chismes.’ Al final son tantos los ataques, son tantas las cosas que tú ni los miras y ni les prestas atención, y cuando tú crees en tu proyecto, no importa lo que digan los demás, vas a seguir en tu proyecto, en tus motivaciones”, agregó.

A pesar de las dificultades, Andrea resaltó que su entorno personal la motiva y la ayuda a sostenerse - crédito Infobae Colombia

En la entrevista, Andrea reflexionó sobre su carácter y su relación con su padre. Reconoció que comparte con él un lado impulsivo, especialmente en el uso de redes sociales. “Yo tengo un lado impulsivo de mi papá. Ay, la verdad, y si hay cosas que ya se fueron, ya se fueron, ya es muy tarde”, comentó.

También indicó que su padre es impulsivo en plataformas como X (antes Twitter). Andrea admitió que, al publicar opiniones personales en redes, suele apagar su celular durante varios días para evitar el impacto inmediato de las reacciones: “Igual lo hago (...) cuando lo lanzo (la publicación), ya sé que apago el celular tres días y ya. Vamos a ver qué pasa”.

En cuanto a su relación con su familia, Andrea destacó los valores que ha aprendido de cada uno de sus miembros. De su madre, mencionó la “berraquera”, mientras que de su padre resaltó la inteligencia. Sobre sus hermanos, expresó que, aunque no comparten la misma madre ni se ven con frecuencia debido a que viven en diferentes partes del mundo, mantienen un fuerte sentimiento de hermandad.

Aunque no crecieron juntos ni tienen la misma madre, asegura que comparten una conexión firme a pesar de vivir en distintos países - crédito Infobae Colombia

“Somos bastante unidos (...) Sí, no es cotidiana, es siempre cuando hay cumpleaños, cuando nos podemos cruzar porque estamos todos, pues, a través del mundo, pero siempre está como esa hermandad, por más que no nos hayamos criado todos juntos”, afirmó.

Petro también habló sobre su vida como figura pública y la pérdida de privacidad que esto conlleva. Explicó que, al ser hija del presidente, ha tenido que aceptar que su vida privada prácticamente ha desaparecido. “ Es difícil saber que ya no tienes vida privada, porque es imposible tener vida privada cuando llegas a este estado”, dijo, añadiendo que ha optado por compartir aspectos de su vida en redes sociales, consciente de que sus publicaciones generan atención mediática.

“Mi papá siempre ha sido senador, siempre ha sido representante a la Cámara, fue alcalde de Bogotá, pero a este punto es ya dejar de lado completamente tu vida privada. Es decirte: ‘No, ya no puedo tener secretos, ¿para qué tenerlos?’ Entonces, tú compartes tus cosas y las subes", añadió.