“Si Aries no quiere, no lo hará”: Petro compartió en X un mensaje zodiacal que reaviva el misterio en redes

El presidente Gustavo Petro, que nació bajo el signo Aries, volvió a generar revuelo en redes sociales tras compartir en su cuenta oficial de X una publicación de @aries_hn, dedicada al horóscopo de Aries y que comparte frases sobre la personalidad de este signo.

Esta acción se suma a una serie de mensajes enigmáticos que, como de costumbre, el mandatario ha difundido y que suelen despertar suspicacias entre sus seguidores y detractores.

La publicación compartida por Petro en X señala: “Si #Aries no quiere hacer algo, no lo hará. Créeme que no se dejará llevar por los demás. No es de esos”.

Este mensaje resuena directamente con la personalidad que se atribuye a las quienes nacen bajo este signo, caracterizadas por su energía, coraje y fuerte iniciativa. Aries es el primer signo del zodíaco y sus nativos suelen ser vistos como líderes naturales, impulsivos y apasionados. Petro, nacido el 19 de abril de 1960, está precisamente en el último día del período Aries, que va del 21 de marzo al 19 de abril.

La publicación parece reflejar rasgos que Petro mismo ha mostrado durante su carrera política, especialmente en su actitud frente a la oposición y las controversias que enfrenta.

No es la primera vez que Gustavo Petro utiliza sus redes para lanzar mensajes que generan interpretaciones diversas. El mandatario de 65 años es muy activo en X, donde suele compartir tanto pronunciamientos directos como publicaciones con frases que invitan a la reflexión o despiertan dudas.

Un ejemplo reciente ocurrió el 7 de mayo, en plena polémica por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la captura de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la ​Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En ese momento, Petro publicó un mensaje donde arremetió contra los señalados, en especial respecto de Iván Name, uno de los políticos más influyentes de la Alianza Verde y expresidente del Senado hasta 2024: “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió el presidente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una tercera línea enigmática, llena de errores tipográficos: “Almoarecer busvo en em amor la.foema de extraee dinwros para pagar campañas en Bohitá”.

Este fragmento causó un fuerte revuelo en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron que fue un simple error de digitación, mientras que otros especularon sobre una posible intención oculta tras la frase. Pese a las múltiples reacciones, Petro no ofreció ninguna aclaración oficial; de hecho, poco después repitió la publicación sin corregir la frase y, tras un par de horas, eliminó el mensaje.

La interpretación más plausible de esa frase, aunque no confirmada, es que alude a los actos de corrupción vinculados a Name. La lectura más clara sobre lo que habría querido decir el mandatario es: “Al parecer abusó del poder al extraer dineros para pagar campañas en Bogotá”.

Este mensaje conecta con las investigaciones y denuncias que tienen llevaron a la captura de Iván Name y que, incluso, involucraron a su hija, María Clara Name.

Y es que, desde que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, reveló cómo funcionó la supuesta red de corrupción en la entidad que debía gestionar los desastres naturales del país, uno de los puntos clave de sus declaraciones fue la entrega de $3.000 millones a Iván Name, dinero que, según dijo, no era solo para él.

“Todo era para la hija de Name”, sostuvo López, al referirse a María Clara Name Ramírez, actual concejala de Bogotá por el Partido Alianza Verde y electa para el periodo 2024-2027″, aseguró en declaración a la Fiscalía.

A esto se suma que, el 3 de diciembre de 2024, durante una audiencia contra Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones —acusada de ser la intermediaria para la entrega del dinero en efectivo—, salió a relucir que el millonario pago buscaba favorecer la campaña de María Clara Name al Concejo de Bogotá, cargo para el cual fue elegida el 29 de octubre de 2023.

Sin embargo, el abogado defensor de Iván Name, Jaime Lombana, se pronunció públicamente en medios para rechazar las acusaciones contra la hija del exsenador: “Ella hace parte del Partido Verde, pero a ella no le entró ninguna plata y al senador Name tampoco le entregaron ninguna plata (...)”.