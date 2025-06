Ryan Castro reaccionó al regaño de J Balvin para que ahorre plata cuando mostró los carros que se compró

Qué dijo Ryan Castro sobre el comentario de J Balvin respecto al ahorro - crédito @ryancastro/IG

Hace unas semanas Ryan Castro captó la atención en las redes sociales gracias a la ostentación de su amplia colección de vehículos de lujo.

En su cuenta de Instagram, el artista oriundo de Medellín compartió fotos y videos en los que se le ve rodeado de camionetas y motocicletas de lujo, y de color rojo, un sello distintivo de su estilo.

En las publicaciones, Ryan Castro, cuyo verdadero nombre es Bryan David Castro Sosa, reveló sus dos nuevas adquisiciones: una Hummer y una GWagon modelo 2025, ambas en un vibrante color rojo. A estas adquisiciones se suman varias motocicletas y otras camionetas de Mercedes-Benz del mismo color.

El post de Castro estuvo acompañado por un entusiasta mensaje en el que expresaba su alegría por las nuevas compras y su deseo de compartir estos logros con los seguidores, después de haberse quedado sin vehículo tras el episodio desafortunado a principios de 2024, en el que el cantante sufrió un accidente automovilístico.

Ryan Castro renovó su garaje y compró lujosas camionetas - crédito @ryancastro/IG

“Los totes del Awoo. Las 2 Nuevas bebes HUMMER y GWAGON 2025. Háblame de esa grosería. Lo más agogooo GTA en vida real”, compartió el cantante.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar, dividiéndose entre la admiración por el éxito financiero del artista y las críticas sobre su estilo de vida, pero fue un comentario de J Balvin el que realmente tomó protagonismo porque le hizo un breve e incisivo cuestionamiento.

“¿Si está ahorrando?”, escribió el cantante paisa en los comentarios de la publicación, generando una serie de respuestas que variaron entre risas y análisis críticos del comportamiento del joven artista. Mientras algunos entendieron la observación de J Balvin como un inofensivo chiste entre colegas, otros lo vieron como una advertencia o crítica hacia la ostentación de bienes materiales por parte de Castro.

Es por esto que en la entrevista que concedió Ryan Castro a Impresentables de Los 40 Colombia, le preguntaron al cantante sobre lo que él había pensado al respecto de lo que le dijo J Balvin y sorprendió con su respuesta.

“Siempre Balvin me está educando. Obvio él me tiró el comentario porque Balvin ya no está en eso, Balvin ya no está en el fronteo y yo tampoco estoy en el fronteo, yo simplemente estoy mostrando algo que me conseguí y que logré. Pero si vi el comentario, entonces yo le dije claro bro, cómo así, es que yo compro los carros con la menuda que me sobra. Mi rey, el ahorro está en el banco, papá, yo entiendo, yo no estoy aquí gastando, malgastando la plata. Yo tengo claro que estoy haciendo", dijo “El cantante del ghetto”.

J Balvin reaccionó a la publicación de Ryan Castro en la que muestra su lujosa colección de carros - crédito @ryancastro/IG

Finalmente, confirmó que no malinterpreto el mensaje, que entiende que J Balvin le habla con buenas intenciones y a través de la experiencia que él ha tenido porque espera lo mejor para las personas cercanas a él. Además, habló de su colega de una manera con la que evidenció que tienen una buena amistad y lo que le sirve que le hablen con claridad de diferentes situaciones.

“Él es brother. Balvin, siempre me da muy buenos consejos, pero obvio, si a uno por lo menos Balvin le dice eso y si yo no estuviera haciendo lo correcto, imagínate, me siento y ahí mismo me pone a reaccionar. Ahí diría como que: ‘Ay marica, compré chimba de carro y no estoy ahorrando’, pero obvio, yo sí estoy ahorrando, claro", confesó Ryan Castro.

En ese momento los locutores el programa bromearon por la posible gran cantidad de dinero que podría tener Ryan en su cuenta bancaria y en el bolsillo, pues ya había confesado que le gusta tener efectivo en el día a día, al menos 8 millones de pesos.

Entonces dijeron que mientras él tenía ahorros y compraba lujos, ellos estaban haciendo una colecta entre todos los presentes para que les alcanzara para comprar unos buñuelos y Castro no pudo contener las risas.