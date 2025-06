Álvaro Uribe lanzó duro mensaje a Iván Cepeda porque habría financiado abogados para defender a Juan Monsalve: “Otro favor del senador”

Expresidente Álvaro Uribe habló sobre los apoyos de Cepeda a exparamilitares - crédito Carlos Ortega/EFE - Senado de la República

El 4 de junio de 2025, Ancízar Barrios Lozada, exinvestigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fue el primero en declarar en calidad de testigo por la defensa en el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

En su relato, Lozada confirmó que está pensionado, luego de haber prestado servicio por 35 años en la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, en un comienzo trabajó para distintos despachos de la entidad, y que desde el año 2006 fue asignado al grupo de investigación de la Fiscalía, donde desarrolló labores como técnico investigador.

De igual manera, confirmó que, entre el 12 y el 17 de abril de 2018, se hizo un seguimiento a las llamadas de cuatro números celulares, incluidos los de Harlington Mosquera y el expresidente Álvaro Uribe, para determinar si el encuentro entre ambos fue fortuito o planificado. La investigación concluyó que la reunión no fue programada.

El exinvestigador señaló que realizaron varias indagaciones que se plasmaron en tres informes donde se buscaba establecer si realmente Juan Guillermo Monsalve había pertenecido a alguna estructura paramilitar. Una de las inspecciones se hizo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde se pudo confirmar que Monsalve había hecho una solicitud, que fue negada, para ser incluido en esa jurisdicción en abril de 2018.

Monsalve apeló la decisión a través de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la cual ha recibido financiación del senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Se presentó una apelación a la decisión de negarle a él (Monsalve) la inclusión a la JEP. Y hubo un abogado que se presentó también reclamando la apelación la resolución. Esa fue representada por el abogado Eduardo Matías Camargo y según el documento, él era abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con Los presos políticos FCSPP, en condición de la judicial del procesado Juan Guillermo Monsalve”.

Con respecto a las revelaciones del exinvestigador del CTI, el líder político del partido Centro Democrático utilizó sus redes sociales para enviar un duro mensaje al legislador Cepeda.

De hecho, sostuvo que a lo largo del proceso judicial han salido a la luz los vínculos del congresista con varios exparamilitares a fin de que testificaran en su contra.

“Otra trampa se acumula, otro favor del senador Cepeda a Monsalve: Audiencia de hoy: El investigador de la Fiscalía, Dr. Ancízar Barrios, informó que el abogado Eduardo Matías Camargo de la Fundación de Solidaridad de Presos Políticos, en junio del 2018, presentó un recurso contra la negativa de aceptar a Monsalve como paramilitar en la justicia transicional”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

El exgobernador de Antioquia también recordó que la fundación que asesoró legalmente a Monsalve está vinculada a Cepeda, ya que recibió donaciones de su parte.

“Recordemos que el senador Cepeda ha sido donante de esa Fundación. Todo en vano, negaron la pertenencia de Monsalve a cualquier grupo paramilitar: Metro, Andaquíes, Caquetá”, aseveró.

Y agregó: “El testigo, investigador Ancízar Barrios, informó que, para corroborar si Juan Guillermo Monsalve había sido paramilitar o no, pidieron informe en todas las instituciones de justicia transicional y también en los juzgados de ejecución de penas. El resultado fue que Juan Guillermo Monsalve no fue paramilitar, no fue paramilitar en el Bloque Metro, no lo fue en el Bloque Caquetá, en el Bloque Los Andaquíes, en el Bloque Central Bolívar, en ninguno (...) Además, Juan Guillermo Monsalve no fue presentado como paramilitar para que procediera a desmovilizarse”.