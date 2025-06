Hoja de Víctor de Currea Lugo ya fue publicada como nuevo funcionario del Dapre

Ahora el académico hará parte del Gobierno - crédito hacemosmemoria.org

La Presidencia de la República publicó en su sitio web oficial la hoja de vida de Víctor de Currea Lugo, que ocupará el cargo de asesor en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidad encargada de apoyar de forma directa al despacho presidencial en asuntos estratégicos y administrativos.

Este nombramiento representa un nuevo capítulo en la trayectoria profesional de De Currea Lugo, quien fue inicialmente postulado por el gobierno del presidente Gustavo Petro como embajador ante los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, esa designación no prosperó debido a la controversia generada por denuncias públicas de presunto acoso sexual, lo cual generó debate en sectores políticos y académicos.

Las acusaciones fueron dadas a conocer por la congresista Jennifer Pedraza, quien utilizó sus redes sociales para señalar que De Currea Lugo había sido objeto de múltiples señalamientos por conductas inapropiadas hacia estudiantes en instituciones de educación superior, como la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional.

Aunque estas denuncias generaron amplio eco mediático, no se conocen decisiones judiciales firmes al respecto.

En cuanto a su formación académica, Víctor de Currea Lugo es médico cirujano con estudios especializados en gerencia de servicios de salud y derechos humanos.

Asimismo, posee una maestría en estudios latinoamericanos, trayectoria que ha combinado con experiencia en análisis político, periodismo internacional y acompañamiento humanitario en zonas de conflicto.

El regreso de De Currea Lugo al escenario institucional se formaliza con su vinculación al Dapre, dependencia clave en el engranaje del Ejecutivo, responsable de coordinar políticas de alto nivel y asistir al presidente en la toma de decisiones estratégicas.

El nombramiento, si bien ya está formalizado con la publicación de la hoja de vida, podría reactivar el debate público en torno a la idoneidad de los funcionarios de alto nivel y a los criterios utilizados por el Gobierno Nacional en sus designaciones.

El origen de la controversia

Las acusaciones fueron dadas a conocer por la congresista Jennifer Pedraza, quien utilizó sus redes sociales para señalar que De Currea Lugo había sido objeto de múltiples señalamientos por conductas inapropiadas hacia estudiantes en instituciones de educación superior - crédito oficina de prensa representante a la Cámara de Jennifer Pedraza

En su publicación del 14 de enero de 2023, Pedraza afirmó: “Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro en la embajada de Emiratos Árabes tiene MÚLTIPLES denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional”. Además, criticó al Gobierno del cambio por otorgar poder político a personas acusadas de violencia de género.

Las declaraciones de Pedraza desataron una ola de críticas desde diversos sectores, lo que llevó a De Currea-Lugo a renunciar al nombramiento. El analista explicó su decisión de apartarse del cargo, argumentando que no quería contribuir al desgaste del gobierno de Petro. “En la medida en que esto se vuelve un palo en la rueda, lo mejor que puedo hacer frente a ese gesto es hacerme a un lado. No porque me sienta culpable, sino porque creo que no es mi deseo enlodar las tensiones que hay con relación al gobierno de Petro”, afirmó en entrevista con El Tiempo.

Pedraza ha sido particularmente insistente con este caso-Lugo

A la par, rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas de “injuriosas y calumniosas”. Según sus declaraciones, no existe ningún proceso judicial abierto en su contra y enfatizó que las denuncias públicas no tienen respaldo jurídico. “Pasamos de unos rumores a una acusación injuriosa y calumniosa por parte de Jennifer Pedraza, quien habla de que hay numerosas denuncias graves y múltiples de abuso sexual en mi contra. Ya es representante, la palabra denuncia implica un proceso jurídico y no tengo ninguno abierto”, señaló.

Así las cosas, hasta la fecha, De Currea-Lugo no enfrenta procesos judiciales ni tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales de Colombia. Tampoco registra sanciones ante la Procuraduría General de la Nación. El analista subrayó que las acusaciones en su contra no han pasado de ser rumores y que no ha sido formalmente acusado de abuso sexual. “Me han acusado de acoso, ni siquiera me han acusado de abuso, y sale ella de manera tan desafiante y se suman algunas otras voces, entonces cambia el panorama”, agregó.