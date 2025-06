Shakira confirmó conciertos en Miami tras cancelación en Boston y Washington: la acompañarán Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna

La cantante barranquillera despertó la euforia de sus fans en redes sociales después de confirmar su concierto en Miami con estrellas de la música que la acompañaran en el escenario - crédito Nicolás Gerardin

En medio del drama por la cancelación de un concierto en Estados Unidos, Shakira confirmó con entusiasmo desde su cuenta de Instagram que su fecha programada en Miami con su concierto Las mujeres ya no lloran World Tour, está oficialmente confirmada.

La barranquillera apareció en redes sociales invitando a sus seguidores a las dos fechas que tiene programadas para el 6 y 7 de junio en Miami, además de confirmar la participación de varias estrellas que la acompañaran en la tarima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente, la cantante de Hips don’t lie confirmó en sus historias de Instagram que tiene planeado unos shows especiales en Miami al considerar esta ciudad su nuevo hogar.

“Miami va a estar increíble. Va a estar Manuel Turizo, vuelve Alejandro Sanz, vuelve Ozuna y les tengo una sorpresa súper especial, la van a pasar increíble, nos vemos”, dijo la cantante.

La barranquillera llevará a Ozuna, Manuel Turizo y Alejandro Sanz a sus fechas en Miami - crédito @shakira / Instagram

Según detalló la cantante, los tres artistas confirmados estarán repartidos en las dos fechas. Sin embargo, aclaró que la sorpresa “más grande” estará en la segunda fecha, es decir, la del sábado 7 de junio.

“Acabo de llegar a mi casa y la gente en Orlando fue increíble… No puedo esperar a la fecha de Miami, porque va a ser muy especial presentarme en mi hogar este viernes y sábado, no puedo esperar a verlos mi gente”, añadió la cantante en su Instagram.

Shakira promete volver a Washington D. C. tras la cancelación de su show en el Orgullo Mundial LGTBI

El evento inaugural del Orgullo Mundial LGTBI en Washington D. C. no contó con la presencia de Shakira, quien debía presentarse el 31 de mayo de 2025 en el estadio de los Nationals. La cancelación del concierto, anunciada el 30 de mayo, se suma a una serie de dificultades que han afectado la gira en Estados Unidos.

De acuerdo con la página oficial de los Nationals de Washington, la imposibilidad de trasladar la producción desde Boston fue la causa principal de la suspensión. El espectáculo en la capital estadounidense se vio afectado porque la producción no logró llegar a tiempo debido a “complicaciones con el concierto anterior en Boston”, donde también se suspendieron las presentaciones programadas para los días 29 y 30 de mayo, problemas logísticos han sido recurrentes en la gira de la artista barranquillera.

Shakira se refirió a la cancelación de sus shows en Estados Unidos - crédito @shakira/Instagram

La propia Shakira expresó su pesar en redes sociales: “Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington D. C. Espero poder regresar a Washington D. C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”. La cantante, reconocida por su reciente Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por Las mujeres ya no lloran, lamentó la situación y agradeció el respaldo de sus seguidores.

La cancelación en Washington D. C. se suma a una serie de incidentes que han marcado la gira de Shakira en Estados Unidos. Los conciertos suspendidos en Boston también se atribuyeron a “circunstancias imprevistas”, lo que ha generado preocupación entre los seguidores de la artista por la continuidad de la gira.

Estos no han sido los únicos contratiempos: el Departamento de Salud de Nueva Jersey informó que investigaba una posible exposición masiva a sarampión durante el concierto de Shakira en el estadio MetLife, que representó la segunda parada de la gira en territorio estadounidense, después del debut en Charlotte, Carolina del Norte.

Además de los problemas logísticos y sanitarios, la gira ha estado marcada por un incidente en Montreal, Canadá, donde la cantante sufrió una caída en pleno espectáculo mientras bailaba. La artista logró recuperarse rápidamente y continuó con la presentación, minimizando el impacto del accidente ante el público.

Shakira actúa en el MetLife Stadium, el 16 de mayo de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP)

La serie de dificultades que enfrenta la gira Las mujeres ya no lloran World Tour ha generado incertidumbre entre los fanáticos y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la producción ante imprevistos. Sin embargo, sus próximas presentaciones en Miami fueron conformadas por la artista en sus redes sociales, lo que significa que no ha tenido contratiempos.