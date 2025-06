Ryan Castro reveló cómo terminó el conflicto legal que tuvo con Kevin Roldán: “Nos dejaron sin inversión, sin videos, sin promoción, sin nada”

Ryan Castro y Kevin Roldán terminaron de resolver su situación legal y esto fue lo que dijo "el cantante del ghetto" - crédito @kevinroldankr y @ryancastro/IG

El cantante urbano Ryan Castro, conocido como “El cantante del guetto”, obtuvo una victoria legal frente a Kevin Roldán y su disquera King Records, luego de varios años de disputas por presuntos incumplimientos contractuales.

El conflicto, que tuvo su origen en 2020 cuando Castro firmó varios acuerdos con la empresa de Roldán —incluyendo representación artística, servicios como intérprete y contratos editoriales—, culminó en mayo de 2024 con un fallo favorable para el artista paisa.

El Tribunal Arbitral encargado del caso determinó que King Records debía pagarle a Castro una indemnización superior a los dos millones de dólares, equivalentes a cerca de 7.700 millones de pesos colombianos.

Además, el fallo le otorgó a Castro el 100% de los derechos de propiedad sobre sus fonogramas y audiovisuales.

La situación escaló aún más cuando la disquera no presentó los estados financieros correspondientes, y Roldán asumió el control total de Awoo King Records, un sello creado por ambos en el que Ryan tenía el 50% de participación. Como resultado, el intérprete de “Monastery” interpuso tres demandas adicionales por incumplimiento contractual.

Tras conocer el veredicto, Ryan se pronunció en sus redes sociales agradeciendo el resultado legal: “Me siento muy contento y con un fresquito, porque nadie sabe cuánto nos pusieron a patinar cuando nos dejaron los temas sin inversión, sin videos, sin promoción y sin nada, pero para más rabia me pegué solito”, expresó.

Por su parte, Kevin Roldán también dio su versión en una entrevista con La Mega, en la que afirmó haber sido un impulsor del ascenso musical de Castro durante la pandemia.

“Le dimos la mano para que hiciera sus videos en mis carros, y no se lo estoy sacando en cara”, aseguró, destacando que lo ayudó financieramente, lo sacó del barrio y lo llevó a vivir a una mejor zona de Medellín.

Después de ese momento, Ryan Castro sacó la canción El ritmo que nos une, creada para la selección Colombia en la temporada de la Copa América 2024, la cual fue también su primera interpretación libre del proceso legal y sin ser parte de la firma de Kevin Roldán.

Por eso en la reciente entrevista que concedió Ryan Castro con Impresentables de Los 40 Colombia, se volvió a tocar el tema de Roldán y cómo están los ánimos ahora entre ellos.

“Usted lanzó el año pasado El ritmo que nos une. Una canción que nos unió mucho, que se volvió el himno de la selección. Esa es su primera canción ya fuera de todo lo que hubo con Kevin Roldán. ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo está ya la cosa?“, le preguntó Roberto Cardona.

“Es un tema bien delicado y bien incómodo para mí en su momento. Ahora no, porque ya yo como que no tengo la cabeza en eso. Gracias a Dios puedo decir que salí victorioso porque he hecho las cosas de la manera correcta y siempre soy así con mi vida. He hecho las cosas de la manera correcta. Pero sí, era muy incómodo, por lo que yo trabajaba mucho y no se veía el trabajo, mi esfuerzo y todo lo que yo hacía no se veía remunerado ni se veía como que alguien ahí apoyándome y pendiente de todo lo que estaba pasando con mi vida, era como que yo trabajando en contra de un montón de cosas“, empezó expresando el artista.

Seguido a esto contó cómo se siente ahora después de salir libre de toda la situación y de que el fallo fuera a su favor, pues pudo volverse dueño de su propia música, trabajo y salir adelante sin ayuda de nadie.

“Al sol de hoy, gracias a Dios, me siento tranquilo, me siento victorioso, tengo éxito, tengo dinero, tengo mi familia, bien, tengo mi equipo bien, entonces como que no pienso en eso. Para mí eso fue como que un capítulo ahí que me lo salté“, confesó.

Finalmente, explicó si perdió plata durante ese tiempo y por todo lo que aconteció o si, al contrario, logró conseguir algo a su favor.

“Gané, me gané plata y gané tranquilidad también. Porque al final del día, bro, imagínate, estoy libre de mis cosas, tengo mi propia carrera, soy independiente. Si quiero sacar un tema mañana, lo saco mañana, si me da mañana por hacer un vallenato, hago un hago lo que quiera con mi carrera. Gracias a Dios porque siempre he sido una persona correcta. Nada, gané, bro, gracias a Dios", puntualizó Ryan Castro.