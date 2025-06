Karina García se dirigió a la madre de Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos”

Karina García le envió un mensaje a Rosemary Blanco, madre de Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

Falta menos de una semana para conocer al ganador o ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y el formato del Canal RCN dejará que esa decisión recaiga en los televidentes.

Mientras tanto, los seis participantes que se mantienen en competencia empiezan a prepararse para asegurar el apoyo del público con el apoyo de los jefes de campaña que ellos mismos eligieron.

Esta situación marcó el regreso a la casa estudio de Karina García, pues fue elegida como la jefe de campaña de Altafulla que, ingresado al reality show a la mitad de su realización, se perfila como uno de los favoritos a llevarse el premio.

La modelo paisa despertó reacciones encontradas entre los televidentes por algunas conductas y puntos de vista que mostró durante la competencia, pero lo cierto es que su eliminación hizo que el programa perdiera parte de su impacto entre los televidentes. De ahí que su regreso se haya visto como una estrategia del Canal RCN para recapturar algo de ese impacto del que venían gozando.

Y es que incluso durante su tiempo fuera de La casa de los famosos Colombia, la paisa venía dejando de qué hablar en redes sociales cuando se volvió objeto de conversación durante la visita de Rosemary Blanco, la mamá de Altafulla, pues dejó ver que no aprobaba el noviazgo que tuvieron ambos participantes durante el programa.

Esto motivó a Karina para aprovechar un momento de descanso en la promoción del cantante barranquillero cuando, junto a este y La Jesuu, protagonizó un curioso momento en el que Karina fingió estar en una llamada con la mamá de Altafulla, enviándole un mensaje con el que hacía referencia a la opinión que Rossmery expresó acerca de ella.

En la llamada ficticia, Karina hizo saber ante las cámaras que le gustaría conocerla para tener la oportunidad de desmentir las impresiones negativas que pudiera tener sobre ella.

“Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos y usted se dé cuenta de la excelente mujer que soy. Usted sabe que siempre van a haber personas que tratan de dañarle la imagen a uno”, dijo, remarcando que más allá de las estrategias para asegurar la victoria de Altafulla le gustaría tener una relación positiva con su familia.

¿Qué dijo la mamá de Altafulla sobre Karina?

Durante la visita de Rossmery Blanco a Altafulla en La casa de los famosos Colombia – como parte de la decisión del Jefe de permitirle a los participantes reconectar con sus seres queridos luego de meses de aislamiento del mundo exterior–, madre e hijo hablaron de distintos temas, incluida su relación con Karina.

El participante procuró darle buenas referencias de la paisa, aparentemente con la intención de presentársela en persona, pero los gestos en el rostro de Rossmery delataron que la idea no era de su agrado.

La molestia de la mujer, según le hizo saber a Altafulla, se debió a que rompió el pacto que hicieron antes de su ingreso. “Yo te dije que no estuvieras con nadie, que te acordaras cuando te montaras al avión, que estuvieras solo y no me hiciste caso”, le contó Altafulla a La Jesuu.

En ese momento, el cantante admitió que, a pesar de que inicialmente intentó cumplir con esa promesa, su atracción por la modelo cambió sus planes: “Yo me portaba bien al principio, pero conocí a Karina. La vaina no estaba tan firme hasta que nos dimos un beso y de ahí pa’ allá no me preguntes”, dijo.

A pesar de la desaprobación de su madre, Altafulla defendió su decisión de seguir adelante con la relación, argumentando que a sus 30 años debía vivir de acuerdo con lo que sentía. “Mi mamá nunca va a estar de acuerdo con eso, pero yo ya tengo 30 años y no puedo dejar de vivir lo que siento”, sentenció.