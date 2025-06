Consuelo Martínez le respondió a Rafael Santos tras afirmar que Diomedes Díaz murió mal rodeado: “Que rápido nos convierten en malas personas”

Consuelo Martínez rechazó las acusaciones de Rafael Santos y defendió su papel en los días finales de Diomedes Díaz - crédito @consuelomartinez.oficial - @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Una declaración de Rafael Santos Díaz, hijo mayor del fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz, generó controversia entre los familiares y exesposas del artista.

Durante una entrevista con el actor y creador de contenido Aco Pérez, Rafael Santos afirmó que su padre murió “mal rodeado”.

Según el hijo del artista, el mánager de su padre no actuó adecuadamente para garantizar su bienestar, lo que habría contribuido al deterioro de su salud: “Un manager lo que tiene que hacer es cuidar el bienestar de su artista en todos los aspectos”.

Rafael Santos reafirmó versión de que su padre, Diomedes Díaz no murió en la clínica como se informó a la prensa - crédito @elmundodeaco/Instagram

En la entrevista, el cantante detalló que el médico que atendió a su padre indicó que Diomedes llevaba seis horas fallecido antes de recibir atención médica: “Y dice el médico que él tenía seis horas de estar muerto (...) Terminó de tocar ya sentado en una silla porque no aguantaba el dolor”.

Además, mencionó que Díaz, que falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, había mostrado señales evidentes de agotamiento físico en sus últimos conciertos: “Tal vez él no lo expresaba, pero se le notaba”.

Según el relato de Rafael Santos, el artista llegó a presentarse sentado en una silla debido a los dolores que padecía, lo que en su opinión debió ser motivo suficiente para trasladarlo a una clínica: “Tenían que llevarlo. Era para una clínica”.

Consuelo Martínez reaccionó a las declaraciones de Rafael Santos con un mensaje en redes sociales - crédito @consuelomartinez.oficial/Instagram

Tras las declaraciones del hijo del cantante, Consuelo Martínez, la última mujer que vivió con Diomedes, respondió a través de su cuenta de Instagram, rechazando las insinuaciones de que el artista estuviera “mal rodeado” en sus últimos días.

En su mensaje, Martínez destacó las cualidades de Martín Elías, uno de los hijos de Diomedes Díaz que falleció en un accidente de tránsito en 2017, y lo describió como una persona noble y admirada, con un corazón similar al de su padre.

“Para los dicen que Diomedes murió mal rodeado... Y qué rápido nos convierten en malas personas cuando no nos dejamos tratar como quieren”, escribió, defendiendo su papel en la vida del artista y recordando con cariño a su hijo Martín Elías.

En un video compartido por Consuelo, el hijo de Diomedes describió a su padre como un hombre independiente y reservado - crédito @consuelomartinez.oficial/Instagram

En la misma publicación, Consuelo compartió un video en el que Martín Elías hablaba sobre la personalidad de su padre. En el clip, el artista describía a Diomedes Díaz como un hombre independiente, que prefería tomar sus propias decisiones y no aceptaba consejos fácilmente.

“Mi papá siempre fue un hombre, él fue un hombre, le gustó siempre vivir su vida solo, o sea, que nadie se metiera en sus cosas. Él vivió más que todo. Por ejemplo, mi papá, el que le fuera a dar un consejo, mi papá ya era enemigo de él”, expresó.

Según Martín Elías, su padre era consciente de los efectos negativos que el alcohol y otros excesos tenían en su salud, pero optaba por vivir bajo sus propios términos: “Mi papá tenía un temperamento bastante difícil y él mismo sabía que, de pronto, los tragos, todas esas cosas, de pronto, no le hacían bien. Entonces, uno qué iba a decirle: ‘papi, no bebas más que tú estás enfermo’. No, si él sabía, era una persona de cincuenta y pico de años, ya debía de saber todo eso. Y al contrario, mi papá no… o sea, yo la última vez que lo vi, yo lo vi bien”.

El artista tuvo tres matrimonios y al menos diez hijos reconocidos con Patricia Acosta, Betsy Liliana y Consuelo Martínez - crédito @diomedesdiaz/Instagram

Ante las palabras del artista fallecido en el video, Martínez añadió: “Siempre habrá alguien que saldrá en nuestra defensa …siendo nuestro mejor testigo … Ayyy Martin Elías que falta haces 🥺tenías el don de ser una gran persona …por eso tu triunfo y admiración de todo el que te conocía… tu corazón noble era idéntico al de tu padre… fuiste grande 🙏🙏🥺🥺”.

Diomedes Díaz, conocido como el “Cacique de La Junta” tuvo tres matrimonios. Su primera esposa, Patricia Acosta, fue madre de cuatro de sus hijos: Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías. Posteriormente, contrajo matrimonio con Betsy Liliana González, conocida como “La Doctora”, con quien tuvo tres hijos más: Betsy Liliana, Luis Mariano y Moisés. Finalmente, su tercera esposa, Consuelo Martínez, estuvo a su lado hasta el día de su muerte y tuvo tres hijos con él: Freddy José, Carmen Consuelo y Katiuska.