Valentino Lázaro aprovechó pelea entre Andrea Valdiri y Karola para tirarle a la amiga de Emiro Navarro: “Tu discurso cambia según te conviene”

El joven creador de contenido utilizó sus redes sociales para revivir una respuesta a la amiga de Emiro Navarro por sus ataques - crédito @emfuror/IG

Una polémica estalló en redes sociales cuando se produjo un nuevo enfrentamiento entre dos creadoras de contenido: Andrea Valdiri y Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro, participante de La casa de los famosos Colombia y semifinalista del reality.

La creadora de contenido ha salido en defensa de su amigo en repetidas ocasiones, cuando el joven ha sido atacado por sus compañeros o, incluso, por aquellos que han visitado la casa estudio y entre líneas, han atacado a Navarro.

Uno de esos pronunciamientos provino de Karola en contra de Andrea Valdiri, al decirle que se aprovechaba de la fama de otros para figurar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Valentino Lázaro lanzó contundente reclamo a Karola Alcendra por doble - crédito @valentinolazaroh/IG

En medio de la pelea en redes sociales, se conoció un pronunciamiento de parte de Valentino Lázaro que respaldó la respuesta de Andrea Valdiri y en el que señaló a Karola de ser una persona doble e hipócrita.

Además, el creador de contenido señaló que simplemente dejaron de apoyar a Emiro porque se dieron cuenta de sus acciones “¿Por qué siempre quieren culpar a los demás de sus acciones?”, mencionó el influencer.

“El man tuvo acciones que hizo que mucha gente lo dejara de apoyar y ustedes siguen culpando a los demás. Que es porque la otra está de moda. Antes se fueron con ellos, que es que la otra estaba muy y se fueron con él. ¿Cuándo se van a hacer responsable de sus acciones?, cuando en verdad, ¿cuándo por qué los otros se pusieron de moda y no Emiro?”, agregó Valentino al airado reclamo que hizo en contra de la amiga de Emiro Navarro.

Karola Alcendra, mejor amiga de Emiro Navarro se despachó contra el Canal RCN por intentar encararla con Juliana Calderón en el 'After' de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @karolalcendra_/Instagram

Fue en ese momento en el que el joven creador de contenido aprovechó la oportunidad para exponer un video que hizo en el pasado, cuando intentó ingresar a La casa de los famosos por medio de votaciones en el mismo grupo de Emiro. De acuerdo con Lázaro, Karola en ese momento lo atacó porque Alcendra aseguró que ella no es del agrado de Valentino.

La publicación muestra a Karola en su pódcast mientras asegura que Valentino estaba “cagao” porque sabía que Emiro lo iba a derrotar en las votaciones para ingresar a la convivencia, agregando que “esa es tu ardidez y ese es tú raye”, respecto a lo que Alcendra dijo eran los motivos por los que el influenciador no gustaba de ella.

El influenciador recordado por haber tenido una amistad sólida con Andrea Valdiri, señaló que el motivo por el que la amiga de Emiro no es de su agrado es porque la cree tibia y “considero que tu discurso cambia según te conviene”.

Emiro Navarro ha destacado en las votaciones del segundo grupo - crédito @canalrcn / Instagram

Y agregó: “No tengo ningún problema con aceptar que Emiro tiene un fandom fuerte y sólido y desde el inicio sabía que él ganaría las votaciones con cualquiera de los aspirantes. Me considero una persona humilde y reconocerlo no me cuesta en absoluto. Ahora bien, déjame explicarte por qué me caes mal y eso no tiene nada que ver con Emiro, sino contigo”.

Pero ahí no terminó la explicación de Emiro, que también mencionó que Karola era una mujer “aduladora”, pues mientras Yaya continuaba en competencia ella la atacó en sus redes sociales, pero cuando llegó la oportunidad de hablar con ella cara a cara, no pudo y se mostró dócil.

Encargado de ponerle picante a la competencia con su personalidad - crédito Canal RCN

La exposición de argumentos por parte del creador de contenido continuó, generando debate en redes sociales y aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje: “Si para defenderte de Andrea Valdiri tienes que sacar chismes de ella que no tiene nada que ver con lo que ella te dice, estás débil de argumentos”.