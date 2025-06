Con nuevo acento, así reaccionaron las hermanas de Yina Calderón a su convocatoria a ‘La casa de los famosos México’: “A pelear con toda, güey”

Yina Calderón ya cuenta con el apoyo de sus hermanas para el ingreso a 'La casa de los famosos México' - crédito @julianacalderon12/Instagram y Cortesía Canal RCN

La sexta temporada de La casa de los famosos México se confirmó para el 2026 luego de que la versión All-Stars llegara a su fin.

De inmediato en redes sociales circuló el anunció que Yina Calderón sería la primera participante confirmada para esa edición del reality de convivencia internacional.

Ante esta noticia, Juliana y Leonela Calderón no tardaron en expresar a través de Instagram el orgullo que siente al ver que su hermana consiguió el objetivo que se trazó cuando Manelyk visitó Colombia. “Cumplido, lograste lo que querías”, escribieron.

Juliana Calderón y Leonela Calderón celebraron la noticia de que su hermana Yina Calderón sería la primera participante confirmada para 'La casa de los famosos México' 2026 - crédito @julianacalderon12/Instagram

Por otra parte, las hermanas Calderón avivaron la expectativa acerca de la posible llegada de Yina a la versión mexicana del formato en el que en este momento se encuentra encerrada en Colombia como jefe de campaña de su amiga, la Toxicosteña.

“Yo ya me vi discutiendo como los mexicanos. Tú qué me miras, tú qué mira, tú qué me miras hermano, qué onda güey. Si o no Leo, cómo vamos a pelear con esos mexicanos”, adelantó en una conversación con Leonela con la que empezó a entrenar para los responder a los ataques que reciba Yina en redes sociales.

Las declaraciones de las hermanas Calderón encendieron las redes, puesto los cibernautas tomaron su video como la confirmación al rumor que se viralizó luego de conocer que “Caramelo” era el ganador de La casa de los famosos All-Stars, en la que Melissa Gate estuvo de intercambio y también sueña como posible concursante junto a Karina García.

De acuerdo con el periodista argentino, la huilense sería la primera confirmada para participar en la próxima temporada de 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito @javierceriani/Instagram

Así se presentó a Yina Calderón como posible primera participante de ‘La casa de los famosos All-Stars 2026′

En un giro que resultó crucial para el éxito de La Casa de los Famosos Colombia, el Canal RCN asumió la producción total de su segunda temporada, después de haber realizado la primera en colaboración con ViX. A pesar de las expectativas inciertas, el reality capturó la atención del público, alcanzando rápidamente posiciones destacadas en la audiencia.

Calderón se convirtió en la jefe de campaña de La Toxicosteña - crédito @AyV333/ X

En gran medida, esta popularidad se debió a la participación de Yina Calderón, la figura central en la estrategia de entretenimiento del programa. Calderón, designada como el gran atractivo de esta edición, demostró ser una villana memorable durante los 108 días de competición, cumpliendo así con las demandas dramáticas del show y generando constantes polémicas.

La producción de La casa de los famosos All-Stars parece haber encontrado a su nueva estrella para la próxima temporada de 2026. Según información compartida por el presentador argentino Javier Ceriani en sus redes sociales, Yina Calderón ha captado la atención del equipo, lo que la coloca en camino hacia la confirmación de su participación en el programa.

Este interés surge tras el intercambio que generó revuelo en plataformas digitales, donde Manelyk González del formato norteamericano y Melissa Puerta del colombiano protagonizaron uno de los momentos más comentados. Esta interacción fue vista como una muestra del impacto positivo del formato colombiano en el público.

“La productora Kirén Miret ya puso su ficha con una preferida porque quedó loca con una colombiana que viene de La casa de los famosos Colombia, que ha sido un éxito también...Señoras y señores, ya tenemos la nueva integrante de La casa de los famosos de Telemundo 2026; Yina Calderón”, adelantó Ceriani.

La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Telemundo mantiene en suspense a los seguidores del programa, quienes esperan con ansias conocer los nombres de los participantes que integrarán la segunda temporada de All-Stars. Contradictoriamente, hace unas semanas, Ceriani sorprendió con el anuncio de que Kirén Miret no continuaría liderando el formato. Las razones dadas por él apuntaban a supuestas irregularidades en su gestión. Sin embargo, Miret utilizó las redes sociales para aclarar que su salida responde a la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales. Esta situación ha dejado una nube de dudas entre los seguidores y observadores del medio.