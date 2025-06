Andrea Valdiri publicó audios y chats sobre la supuesta hipocresía de Karola con Melissa Gate: “Tengo más”

Andrea Valdiri se despachó con pruebas contra Karol Alcendra por sus ataques a Melissa Gate y su participación en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @andreavaldiirisus/Instagram y Cortesía Canal RCN

A pocos días de que termine la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, la tensión también se vive afuera del reality

Los creadores de contenido amigos de los semifinalistas protagonizan acalorados enfrentamientos que han fracturado varias relaciones.

En esta oportunidad, las protagonistas de intenso cruce de palabras en redes sociales son las barranquilleras Andrea Valdiri y Karol Alcendra, conocida en el mundo digital como Karola, pues la bailarina se fue en su contra sin filtros ni pelos en la lengua. La llamó “falsa y conveniente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Andrea Valdiri se despachó con pruebas contra Karol Alcendra por sus ataques a Melissa Gate y su participación en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @andreavaldiirisus/Instagram

Tras el rifirrafe, Andrea Valdiri, que había manifestado en su cuenta de Instagram no ser seguidora de la competencia de convivencia, desde que decidió apoyar a su amiga La Jesuu se volvió más activa para hacerle campaña.

No obstante, ahora la bailarina se declaró también a favor de Melissa Gate, razón por la que le sacó los cueros al sol a Karola, amiga de Emiro Navarro que ataca constantemente a “la reina de la casa”.

Valdiri publicó tres videos en los que incluyó audios y chats que dejan al descubierto la ayuda que Karola le ha pedido en el pasado y, las conversaciones que tuvieron acerca de Melissa Gate, comprobando que la streamer ha cambiado su concepto acerca de la influencer paisa varias veces.

“Recordemos que cuando él tuvo su congelado y fue su mamá a apoyarlo, todo el mundo respetó ese momento. Es más, yo no tengo nada en contra de Emiro porque yo lo he buscado para trabajar. (...) Cuando Valentina puso mi nombre en una mesa y antes de entrar al programa me mandó los audios. Karola, tengo tres cartas, acabé de tirar una y estas dos las voy a guardar. Por eso, machi, siempre he dicho que este medio es súper peligroso porque aquí te muestran una cara y allá afuera te muestran otra”, advirtió Andrea acerca de las declaraciones en las que Karola la ha señalado de quererse aprovechar de la fama de La Jesuu y su apoyo a la caleña, cuestionando el verdadero alcance e influencia sobre sus seguidores.

Andrea Valdiri llamó conveniente y falsa a Karol Alcendra por sus opiniones sobre Melissa Gate - crédito @andreavaldiirisus/Instagram

No obstante, la bailarina también compartió videos en los que sale Karola sonriente con Melissa Gate en un aeropuerto y la barranquillera pide a la creadora de contenido cuidar de Emiro.

Karola no calló y respondió ataque de Andrea Valdiri

Al hacerse virales las advertencias de la influencer barranquillera, la streamer, amiga de Emiro usó su espacio digital para esquivar los dardos que le lanzó su colega.

Andrea Valdiri dejó en evidencia a Karola y su verdadera relación con Melissa Gate fuera de la 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @andreavaldiirisus/Instagram

“Yo no te insulté ni nada, solamente te dije que eras una lora que estaba repitiendo lo que la gente decía para quedar bien en un programa. ¿Por qué nunca has apoyado a Altafulla y ahora eres team Altafulla? La misma historia estás haciendo, porque tú sabes perfectamente -y no nos echemos embuste- tú no le compraste ropa a La Jesuu porque la querías ayudar. ¿Por qué no la ayudaste antes? Ahora porque necesitas la atención y quieres quedar bien ante un país, porque tú y yo sabemos cómo se maneja esta cuestión”.

Así mismo Karola aprovechó el espacio para manifestar también el agradecimiento que siente hacia Andrea Valdiri por la ayuda brindada en un momento de su carrera en redes sociales confirmando una parte de la versión que expuso la bailarina.

“Tú me diste la mano, pero yo seguí, y todo lo que yo he hecho, lo he hecho por mí también. No creas que tú fuiste la que me hiciste a mí. Un día lo dije aquí: ‘Yo soy tu fan’. Ella es una máquina y siempre se lo voy a resaltar”.

En cuanto los audios revelados por Andrea Valdiri, Karol aseguró que: “Por eso me dijiste que te llamara por videollamada, para que no quedaran los audios en WhatsApp, porque si vamos a mostrar las conversaciones, vamos a mostrarlas todas”, manifestó.

Al final de su intervención, Alcendra contra atacó con pullas acerca del lenguaje que utilizó para referirse a Melissa Gate es muy común en su día a día desvelando que ella también tiene material para sacar hundir a Valdiri.

“Ay, mi princesa, a ti te queda mal estar lamboneando a Karina, porque bastante que hablabas de ella. ¿O se te olvidó? Claro, tú estabas ardida porque ella salía con una persona que tú salías, y no voy a decir el nombre porque después nos demandan. Y como te digo, ¿tú me quieres joder? Nos vamos a joder todos”, sentenció Karola.