Álvaro Leyva aseguró que Gustavo Petro no está en condiciones de gobernar y le pidió que renuncie: “Podrían terminar en la cárcel”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Leyva, excanciller de Colombia - crédito EFE/Presidencia/Luisa González/REUTERS

En una carta de quince páginas dirigida a Gustavo Petro, que se conoció este 4 de junio de 2025, el excanciller de Colombia Álvaro Leyva hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que renuncie a su cargo.

Argumentó que la permanencia del jefe de Estado genera un clima de caos moral y político en el país, y sostiene que la comunidad internacional asiste con asombro y lástima a la situación actual.

Álvaro Leyva afirmó que insistir en desconocer la Constitución y la ley podría acarrear consecuencias legales severas tanto para Gustavo Petro como para sus colaboradores, y mencionó que ningún tipo de enfermedad es justificante ante la justicia.

“Permítame anticiparle que de insistir usted y alguno que otro acompañante suyo, en el empeño de desconocer la Constitución y la ley y la tranquilidad social podrían terminar en la cárcel. Se lo comenté de manera distinta en mi última misiva: ‘Tenga presente que la enfermedad proveniente de los vicios no es un eximente de responsabilidad’”.

Carta de Álvaro Leyva a Gustavo Petro donde pide su renuncia - crédito suministrada

Y agregó: “Ya no más Presidente Petro. Hora de irse. Esto porque en sus manos, en su situación, el país se hunde. El alma de la nación está en pena. Ya se mira y se sufre con angustia el caos moral y político al que usted la ha conducido”.

Además, recordó que la comunidad internacional observa “con estupor y lástima” lo que ocurre en Colombia y advierte que el respeto internacional por la República está en entredicho si no se superan pronto los actuales episodios.

Defensa del orden constitucional y búsqueda de soluciones

El excanciller afirmó que la situación exige actuar en defensa del orden constitucional.

Aseguró que asume la responsabilidad “a la altura del aciago momento”, explicando que ninguna consideración personal lo frenará y se declara dispuesto a enfrentar las consecuencias necesarias.

“A nada le tengo temor cuando del país y de justas causas se trata”. Señala que, ante el deterioro institucional y la amenaza a la legalidad, se requiere acción decidida y senseulación colectiva.

Carta de Álvaro Leyva a Gustavo Petro donde pide su renuncia - crédito suministrada

Leyva anuncia su disposición para dirigir una carta abierta a los colombianos con propuestas: “Muy prontamente le dirigiré una carta abierta a los colombianos señalando unas insinuaciones para su consideración… Apelaré a su patriotismo”, aseveró Leyva en la misiva.

El exfuncionario reiteró que “sí hay fórmulas para salir del atolladero”, sugiriendo que cree posible reconducir la nación bajo un marco de defensa de los principios constitucionales y el compromiso colectivo de la ciudadanía.

Incapacidad de Petro para garantizar la transición electoral y la gobernabilidad

Leyva aseguró que el presidente Petro ya no tiene control efectivo del Gobierno y sostiene que no está en condiciones de garantizar la salida electoral prevista por las instituciones.

Sostuvo que “no está en condiciones de garantizar la salida electoral prevista institucionalmente para próximas fechas. Se trata de algo que escapa de sus manos porque ya ha dejado de ser usted –lo ha demostrado– el gobernante de la nación colombiana. Se ha entendido claramente que el que gobierna es otro a pesar de sus discursos altisonantes y emocionantes para algunas galerías”.

Álvaro Leyva vinculó la presunta incapacidad de Gustavo Petro a una situación de salud y lucidez, insistiendo en que el país está en vilo y zozobra: “Ni más, ni menos, trátase de la misma afección que usted padece y que tiene hoy al país en vilo”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @infopresidencia/X

Según Leyva, no solo se trata de errática gestión sino de la incapacidad del mandatario para asumir la responsabilidad que demanda la situación.

Riesgo institucional e incitación al desorden

En la carta, Álvaro Leyva acusó a Gustavo Petro de presuntamente incitar al desorden y de motivar la ruptura institucional a través de sus discursos y señalamientos públicos.

Citó expresiones atribuidas a Petro como “La consulta no se tramitará en frío”, “Se dará la lucha popular”, “La oligarquía debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el Presidente para llegar a un acuerdo” o “Si me van a echar por ello entonces estalla la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos”, además de otras frases en las que el presidente delega en movimientos populares la conducción de acciones políticas en el país.

Leyva aseguró que tales mensajes, lejos de sostener un debate democrático, colocan en la picota pública a figuras institucionales y multiplican el peligro sobre ellas: “al seguir maltratando y sindicando de desafortunada manera al Presidente del Congreso y a otras dignas personalidades de la nación los está colocando en la picota pública. Si matan a cualquiera de ellos, entonces qué Gustavo”.

El excanciller describió estas acciones y palabras como manifestaciones que agravan el “caos moral y político” e incrementan el riesgo de enfrentamientos y violencia, señalando que la conducta del presidente promueve una ruptura institucional y abona el terreno para escenarios de confrontación y desobediencia civil.