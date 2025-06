Reconocida influenciadora política se fue en contra de Karina García, la “cultura traqueta” y la “narcoestética”

Laura Camila Vargas se mostró en contra de Karina García y algunas de sus declaraciones - crédito @lauracamilavargas96 y @karinagarciaoficiall/IG

En medio de una oleada de opiniones divididas en las redes sociales por algunos de los comentarios y la forma de ser de Karina García, la creadora de contenido y periodista Laura Camila Vargas se pronunció, pero específicamente sobre las recientes declaraciones de la modelo paisa sobre el nivel de lujos que deben tener los hombres para salir con ella en una cita.

La exconcursante de La casa de los famosos Colombia dijo durante una entrevista con Roberto Cardona en el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, que tiene preferencia por desplazarse en camioneta en lugar de en moto, una afirmación que provocó una respuesta contundente de Vargas.

Estas declaraciones las hizo porque durante su participación en el programa entabló una relación sentimental con el cantante Andrés Altafulla y él en varias oportunidades le hizo saber que tiene una N Max, motocicleta que usaría para recogerla en su casa y llevarla a pasear por las calles de Medellín, pero García se mostró inconforme con eso y aseguró que no se montaría.

En su perfil de Instagram, Laura Camila Vargas compartió un video reaccionando a las declaraciones de García, mientras de fondo se escuchaba el clip original.

Laura Camila Vargas explicó lo que estaría insinuando Karina García en sus discursos de exigencias en lujos - crédito @lauracamilavargas96/Instagram

Comenzó diciendo: “Por qué en Colombia seguimos normalizando discursos que promueven la cultura traqueta y la narcoestética”. Seguido, dejó ver y escuchar lo que García argumentó y terminó cuestionando cómo en “solo 30 segundos, una figura pública como Karina García refuerza la cultura traqueta, culto a la apariencia ostentosa, al lujo superficial, al estatus validado por bienes materiales como camionetas, ropa de marca o joyas, muchas veces sin importar su origen legal o no prestado propio”.

Durante la entrevista, Karina García había señalado: “Yo no voy a llegar a un restaurante en una N Max... porque no. Yo llego en camioneta como una reina. Las reinas se recogen en camionetas”, incluso si estas fueran “prestadas, alquiladas, lo que sea”.

“Obvio ¿Cómo así? ¿Uno cómo va a llegar con su súper outfit, sus tacones, con su maquillaje en una N Max? Todo mojado como un pollo. El casco aplasta el pelo, no”, fueron las polémicas palabras que dijo Karina García, las cuales suscitaron la crítica de Vargas.

La joven creadora de contenido no dudó en postear el video en el que subrayó cómo estas palabras afianzan “la lógica de que el estatus es algo que se valida externamente“.

Laura Camila Vargas explicó por qué las declaraciones de Karina García promueven la cultura traqueta y la narcoestética, según ella - crédito @lauracamilavargas96/IG

“Karina dice que si no llegan en camioneta rebaja su look y esto perpetúa la lógica de que el estatus es algo que se valida externamente, por ejemplo, con vehículos costosos. Claro que no tiene nada de malo tener una camioneta, pero esto es distinto a usarla como un elemento de ostentación. Peor aún cuando no importa si la camioneta es prestada o no. Normalizando la idea de aparentar riqueza incluso sin tenerla. Otro elemento clásico de esa cultura traqueta", expresó la periodista.

Además, Vargas destacó cómo estas actitudes alimentan la perpetuación de estereotipos sobre la mujer, presentándola como dependiente del poder económico masculino y en busca de validación externa. Según su crítica, esta mentalidad refuerza un modelo de vida influenciado por los prejuicios traídos desde la narcoestética, que prioriza la apariencia sobre la autenticidad y promueve el exceso y la superficialidad.

“Con un discurso tan vacío, Karina también termina perpetuando el estereotipo de la mujer paisa hipersexualizada, dependiente del poder económico masculino, preocupada por el qué dirán más que por la autenticidad, que busca un estilo de vida aspiracional que le va a brindar un hombre proveedor. La narcoestética nos ha hecho mucho daño. Normaliza el exceso, la apariencia por encima del ser, en donde lo importante es demostrarle al mundo que tenemos dinero. Y creo que es importante cuestionar discursos de quienes consideramos icónica reina“, aseguró Vargas.

En su mensaje, Vargas también enfatizó la necesidad de cuestionar los discursos de figuras públicas, especialmente aquellas que han sido consideradas como icónicas.

“Claro que es problemático que personas con tanto alcance promuevan la ostentación como símbolo de valor personal y refuercen un modelo hipersexualizado y dependiente de la mujer”, sostuvo, haciendo un llamado a sus seguidores para que “no olviden que aparentar no es más importante que ser”.