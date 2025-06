Le caen críticas a Claudia López después de oficializar su candidatura presidencial: “Dividió a Bogotá en feudos y la repartió como un botín”

El anuncio de la exmandataria de Bogotá desató reacciones inmediatas en el escenario político, donde se destacan señalamientos sobre su administración y su distanciamiento del actual Gobierno - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, formalizó el martes 3 de junio su intención de postularse a la Presidencia de la República.

La exmandataria local llegó en horas de la mañana a la sede central de la Registraduría en Bogotá, donde fue recibida por un grupo de simpatizantes con pancartas, tambores y consignas en respaldo a su aspiración.

En declaraciones a la prensa, López marcó distancia frente al Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, de llegar al poder, se enfocará en superar los problemas que, según sus palabras, ha dejado la actual administración.

El anuncio de Claudia López generó reacciones inmediatas entre figuras del ámbito político, varias de las cuales cuestionaron su gestión pasada y su decisión de postularse a la Presidencia.

Críticas provenientes de distintos sectores criticaron su desempeño como alcaldesa de Bogotá.

Entre las críticas hacia la exalcaldesa, se encuentra la del concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño, que cuestionó el discurso anticorrupción de Claudia López tras su anuncio presidencial.

En un mensaje publicado en redes sociales, criticó su desempeño como alcaldesa y la acusó de haber favorecido a sectores políticos tradicionales durante su administración.

“Acabo de escuchar a Claudia López decir nuevamente que viene a combatir la corrupción. Eso pudo hacerlo siendo alcaldesa, pero decidió el camino de la politiquería, dividió a Bogotá en feudos y la repartió como un botín a los grupos políticos que durante años la han saqueado”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el servidor público.

Daniel Briceño concejal del Centro Democrático arremetió en contra de Claudia López - crédito @Danielbricen

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, también se pronunció tras la oficialización de la candidatura presidencial de Claudia López. En su mensaje, la vinculó políticamente con el actual Gobierno y la responsabilizó por su respaldo a sectores movilizados durante las protestas sociales.

“Claudia López es una de las candidatas de Gustavo Petro, no lo olviden. Puso toda la maquinaria de Bogotá al servicio de la elección del desastre que hoy tenemos en la Presidencia. Además, fue promotora y cómplice de la Primera Línea”, comentó el abogado en su mensaje.

Juan José Lafaurie también arremetió en contra de Claudia López - crédito @LafaurieCabal

Por su parte, el exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, también criticó la aspiración presidencial de Claudia López, señalando incoherencias entre su discurso y su gestión como alcaldesa. En su mensaje, cuestionó su cercanía política con el presidente Gustavo Petro y recordó decisiones de su administración que, según él, generaron altos costos sin resultados concretos.

“Habla de corrupción, pero cuando tuvo el poder eligió la politiquería. No olvidemos que @ClaudiaLopez apoyó a Petro, dejó a Bogotá llena de obras inconclusas y contratos inflados. Además, igual que este gobierno, impulsó una consulta que le costó a los colombianos más de 310 mil millones de pesos y no sucedió nada. En 2026 no podemos dejar que esto siga sucediendo”, comentó el exfuncionario público.

Wilson Ruiz también cuestionó la candidatura de Claudia López a la presidencia - crédito @WilsonRuizO

Tras oficializar su candidatura Claudia López comentó lo siguiente: “De este momento amargo de Colombia también vamos a salir. No nos vamos a quedar entre el miedo y la decepción del cambio que pudo haber sido y que desafortunadamente no fue. Vamos a unirnos como ciudadanos, como colombianos, por encima de partidos para trabajar juntos”.

El movimiento ciudadano que respalda la candidatura presidencial de Claudia López, bajo el nombre Con Claudia Imparables, se propuso reunir al menos un millón y medio de firmas, el doble de lo requerido por la normativa electoral vigente. En el acto de presentación de su iniciativa, la exalcaldesa de Bogotá explicó que su aspiración responde al malestar generalizado que percibe entre los colombianos frente a la situación actual del país. Durante sus primeras declaraciones tras la inscripción del comité, mencionó como prioridades de su campaña la seguridad, el acceso a servicios de salud y educación, la generación de empleo formal y el respaldo al sector empresarial.

na de las iniciativas iniciales planteadas por Claudia López es la puesta en marcha de una fiscalía enfocada exclusivamente en enfrentar el crimen organizado. Esta nueva instancia funcionaría de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y buscaría reforzar la capacidad del Estado para desmantelar redes criminales que inciden directamente en la seguridad ciudadana.