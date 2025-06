Hermano de Diomedes Díaz habló sobre la polémica de Rafael Santos y Betsy Liliana

El hermano de Diomedes Díaz aclara que tanto Betsy Liliana como Rafael Santos son parte importante de su círculo cercano - crédito @drabetsylilianag - @rafaelsantosdiazoficial - @elverdiazm/Instagram

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, optó por mantenerse alejado del conflicto familiar que involucra a Rafael Santos y Betsy Liliana González, destacando que ambos forman parte de su círculo cercano y que prefiere enfocarse en iniciativas culturales como la reciente inauguración de la Escuela Fundación Tu Familia Díaz.

“Primero, quiero decirles que el 26 de mayo inauguramos la Escuela Fundación Tu Familia Díaz, para enseñar a la gente a cantar, a versear, a tocar caja, acordeón, todo. A los niños y a todos”, reveló.

Elver recibió numerosos mensajes de seguidores y familiares solicitando su opinión sobre la controversia, pero dejó claro, en un video que compartió en redes sociales, que no tomará partido y que su interés principal es preservar el legado artístico y familiar del fallecido cantante vallenato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Elver Díaz decidió no involucrarse en el conflicto entre Rafael Santos y Betsy Liliana González y centró su atención en la apertura de la Escuela Fundación Tu Familia Díaz, con el objetivo de preservar el legado artístico del Cacique de La Junta - crédito @Televallenato/TikTok

“La gente me está llamando a preguntarme mucho por lo de Betsy Liliana y Rafael Santos, y yo les digo que no. Yo no me meto en eso. Betsy Liliana es la mamá de mis sobrinos, que los quiero mucho, y Rafael Santos es mi sobrino. Yo quiero hablarles cosas positivas y anécdotas bonitas de nuestro Cacique”, expresó.

La controversia surgió tras una entrevista concedida por Rafael Santos al programa El Mundo de Aco, donde el hijo mayor de Diomedes Díaz abordó aspectos delicados sobre los últimos días de vida de su padre y cuestionó el entorno que lo acompañó en ese periodo.

En un momento de la entrevista, el cantante habló de las exparejas de su papá y, aunque Santos no mencionó nombres de manera explícita, muchos seguidores interpretaron sus declaraciones como una referencia indirecta a Betsy Liliana González, expareja del artista y madre de tres de sus hijos.

Rafael Santos, hijo mayor de Diomedes Díaz, en la entrevista que desató la reciente polémica familiar - crédito YouTube

“Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, fueron las declaraciones que dio Rafael Santos en la entrevista mencionada. Estas palabras se viralizaron rápidamente y generaron debates y reacciones en las plataformas digitales.

La respuesta de Betsy Liliana González no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la médica y excompañera sentimental de Diomedes Díaz respondió con firmeza a las insinuaciones, defendiendo su papel en la vida del cantante y criticando a Rafael Santos por, según ella, difamarla públicamente.

En un audio que circuló en redes sociales, González expresó: “No le tengo miedo porque lo que yo dije no es mentira... Él no tiene ningún derecho de venir a difamar y a utilizar frases o cosas que haya dicho su padre”. Además, cuestionó el respeto de Santos hacia las mujeres y lo acusó de intentar posicionarse como el principal heredero del legado de Diomedes Díaz, exigiendo igualdad de derechos para todos los hijos del artista.

El comunicado oficial de Rafael Santos, en el que anunció acciones legales tras los señalamientos públicos - crédito @rafaelsantosdiazoficial / Instagram

El cruce de declaraciones escaló cuando Rafael Santos advirtió que, de continuar las afirmaciones públicas en su contra, recurriría a instancias legales. A finales de mayo, Santos emitió un comunicado oficial en el que anunció acciones legales contra González, a quien acusó de difamación tras la entrevista titulada “Mi papá murió mal rodeado”.

En el documento, el cantante vallenato calificó las declaraciones de González como “falsas, cargadas de violencia verbal e incitación al odio”, y advirtió que acudiría a la Fiscalía General de la Nación si persistía lo que describió como una “campaña de desprestigio”.

Rafael Santos defendió su intervención en la entrevista como un ejercicio de memoria personal, sin intención de ofender a nadie: “Jamás me dirigí a nadie personalmente… Mi entrevista demuestra mi buena fe y ausencia de dolor”.

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, mostró su apoyo público a su madre a través de Instagram - crédito @lilydiazg/Instagram

En medio de la polémica, la hija de Betsy Liliana y Diomedes Díaz, Lily Díaz, expresó su apoyo a su madre a través de un mensaje en Instagram: “Te amamos mucho, mamita hermosa… Siempre vas a contar con nosotros. Solo Dios y nosotros conocemos tu esfuerzo y valentía”.