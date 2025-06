Gerard Piqué y Clara Chía otra vez fueron abucheados: ahora fue en Francia

La aparición del exfutbolista y su pareja en la capital francesa generó abucheos - crédito Europa Press

Gerard Piqué y su pareja Clara Chía Martí enfrentaron una situación incómoda durante su reciente visita a París, donde el exfutbolista asistió al sorteo oficial de la Kings World Cup 2025.

Según información que compartió el medio Catalunya Diari, la pareja fue recibida con abucheos en la capital francesa, un episodio que se suma a otros momentos tensos vividos recientemente en España.

Este incidente ha generado especulaciones sobre si la relación entre Piqué y Chía sigue siendo objeto de controversia debido a su separación con la cantante barranquillera Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí enfrentaron abucheos durante su aparición en el sorteo de la Kings World Cup 2025 en París

Días antes de su aparición en París, Piqué y Chía estuvieron en León, España, para asistir a un partido del FC Andorra, equipo del que el exjugador es accionista mayoritario. Durante su visita, decidieron comer en un restaurante del conocido Barrio Húmedo.

Sin embargo, lo que parecía ser una salida tranquila se convirtió en un momento caótico cuando el lugar se llenó de aficionados que comenzaron a gritarles. Las reacciones del público incluyeron tanto ofensas como aplausos, lo que obligó a que la Policía Nacional interviniera para escoltar a la pareja fuera del lugar.

El comportamiento del público en León no fue un hecho aislado. El rechazo hacia Piqué y Chía podría estar relacionado con la percepción pública de su relación, que lleva tres años desde que se hizo oficial. Clara Chía ha sido señalada como “la tercera en discordia” en la ruptura entre Piqué y Shakira, lo que ha mantenido a la pareja bajo el escrutinio constante de los seguidores de la cantante.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué vivieron momentos tensos en un restaurante de León, siendo escoltados por seguridad

En el incidente de León, testigos describieron a Chía caminando junto a Piqué con gafas oscuras, mientras él intentaba pasar desapercibido usando una gorra y una capucha. Algunos de los abucheos provinieron de seguidores del equipo rival, lo que añadió tensión al momento. Este tipo de situaciones parece reflejar que, a pesar del tiempo transcurrido, la relación entre Piqué y Chía sigue generando reacciones polarizadas.

Mientras tanto, Shakira continúa enfocada en su carrera musical. La artista, que actualmente se encuentra de gira, tuvo que cancelar una presentación en Washington, D.C., debido a problemas logísticos relacionados con el traslado de su producción desde Boston.

En un comunicado, la barranquillera expresó su pesar por no poder cumplir con su presentación: “Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington D. C. Espero poder regresar a Washington D. C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”.

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí sigue generando reacciones públicas debido a su vínculo con Shakira

La conexión entre los eventos recientes de Piqué y Chía y la figura de Shakira sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales. La cantante ha mantenido una postura discreta frente a las polémicas, mientras continúa cosechando éxitos en su carrera. Sin embargo, la sombra de su relación pasada con Piqué parece seguir influyendo en la percepción pública de la nueva pareja del exfutbolista.

Fechas de la gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira en Estados Unidos

4 de junio: Camping World Stadium, Orlando (Estados Unidos)

6 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

7 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

11 de junio: Globe Life Field, Arlington (Estados Unidos)

13 de junio: Alamodome, San Antonio (Estados Unidos)

15 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

16 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

20 de junio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

22 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

23 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego (Estados Unidos)

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas (Estados Unidos)

30 de junio: Oracle Park, San Francisco (Estados Unidos)

El sorteo de la Kings World Cup 2025 en París, que debía ser un evento destacado para Piqué, terminó siendo otro escenario donde los abucheos dañaron el momento de disfrute de la pareja.