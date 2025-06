Fiscal respondió a Olmedo López por quejarse de su falta de acción tras rechazo de su preacuerdo: “Es un victimario confeso”

Olmedo López es investigado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación - crédito Colprensa

El 19 de mayo de 2025, el Juzgado 05 Penal del Circuito Especializado de Bogotá negó el preacuerdo que tenía el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López con la Fiscalía General de la Nación. Por medio de dicho preacuerdo, el exfuncionario, involucrado en el direccionamiento de contratos y en la desviación de recursos de la entidad, tendría una rebaja de la pena del 40%.

No obstante, desde la perspectiva del juez de la República consideró que la reducción de la pena era “irrisoria” y que no se ajustaba a la gravedad de las acciones de corrupción que cometió el procesado, que es investigado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Ante esta decisión, el ente acusador no presentó un recurso de apelación.

En consecuencia, el exfuncionario de la Ungrd envió una carta a la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia María Cristina Patiño, a manera de queja por haberse abstenido de presentar una apelación. Según argumentó, desde que el escándalo de corrupción fue revelado por los medios de comunicación, sirvió como testigo ante la justicia, revelando los nombres de las personas implicadas y el rol que cumplieron en el entramado. Pese a ellos, gozaría de menos beneficios en su proceso judicial que otros investigados.

“Tras la improbación del preacuerdo, no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, precisó en la misiva.

Asimismo, indicó que, debido a la información que ha revelado a las autoridades, su vida e integridad están en riesgo. Incluso, recordó que han intentado sobornarlo para evitar que hable con la verdad.

La respuesta de la fiscal: “Es el victimario”

Ante varios medios de comunicación, la fiscal María Cristina Patiño criticó las declaraciones del exdirector de la Ungrd, explicando que con el procesado se establecieron dos mecanismos de colaboración: el principio de oportunidad y el preacuerdo. Este último fue el que no avaló el juez en la audiencia de control de legalidad.

“No puede tener tratamiento de víctima. Él es el victimario y, además, un victimario confeso. La señora fiscal General de la Nación ya ha precisado: con él negociamos conjuntamente, como a todos se les ha propuesto, cuando concurre más de un delito, la negociación simultánea de un principio de oportunidad y de un preacuerdo”, detalló la funcionaria.

Dicho preacuerdo no involucra la figura del testigo, mientras que el principio de oportunidad sí. En ese sentido, de acuerdo con la explicación de la fiscal, Olmedo López no ha servido como testigo en virtud del preacuerdo, como afirmó en la misiva, alegando falta de garantías y de respaldo por parte del ente acusador con el que ha estado negociando.

“No es justo ni es jurídicamente correcto que el Señor salga a afirmar que lo dejamos solo cuando él ha servido de testigo, porque en virtud del preacuerdo no ha servido de testigo. Eso ocurre en virtud de un principio de oportunidad”, aclaró.

Además, reveló que en marzo de 2025, la Fiscalía dispuso la matriz de colaboración para que el exfuncionario de la Ungrd la firme. Sin embargo, hasta ahora, López no ha firmado el documento. Eso quiere decir que el investigado no ha avanzado en el proceso.

“Entonces, no entiendo en verdad cómo se queja de la falta de apoyo, de colaboración de la Fiscalía, cuando él tampoco ha cumplido su compromiso”, precisó Patiño.