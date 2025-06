El “milagro” de una bogotana que recuperó su celular de forma curiosa y hasta tierna: “Todo bobo es de buenas”

"Todo bobo es de buenas", así describió la usuaria su peculiar experiencia en la que un celular robado fue recuperado en segundos gracias a un giro del destino - crédito paulajuanitavalentina/TikTok

El hurto de celulares se ha consolidado como un problema alarmante en Colombia afectando a miles de ciudadanos anualmente; este delito, prevalente en zonas urbanas y el transporte público, no solo implica una pérdida económica, también pone en riesgo la seguridad personal de las víctimas.

Los ladrones, operando con rapidez y astucia, aprovechan cualquier distracción y más allá del valor material, el robo de estos dispositivos abre la puerta al acceso no autorizado de información personal y bancaria.

En medio de este panorama, un caso insólito y hasta con un toque de ternura llamó la atención en TikTok, pues la usuaria @paulajuanitavalentina compartió una experiencia que, por su peculiar desenlace dejó en evidencia que la suerte puede estar del lado de la víctima.

Con una calma sorprendente y un relato lleno de anécdotas, Paula describió cómo, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo a punto de perder su celular a manos de un ladrón en motocicleta, y cómo lo recuperó de la manera más inesperada.

“Todo bobo es de buenas”

“Vengo a comprobar la teoría colombiana de que todo bobo es de buenas”, comenzó por acotar Paula en su video anticipando la singularidad de su historia.

La escena transcurrió mientras ella caminaba por una de las calles del norte de Bogotá, inmersa en una conversación por audios de WhatsApp con su mamá, por lo que, al final, la narrativa de los hechos fluyó con la ligereza de quien ha asimilado un suceso impactante con una dosis de humor.

“Se puso el semáforo en rojo, entonces yo pasé. En ese momento una moto se me atravesó y pues me bloqueó el paso”, agregó Paula para describir el momento crucial del incidente.

Lo que sucedió después, según su relato, fue una acción que se desarrolló entre la delgada línea de lo cortés y la delincuencia: “El tipo con qué delicadeza y decencia coge mi celular y me dice ‘Disculpa.’ Y me lo quita”.

El ladrón, con inusual "delicadeza", tomó el celular de Paula, pero su torpeza al arrancar la moto le permitió a la víctima recuperarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reacción inicial de Paula fue una mezcla de incredulidad y resignación: “Yo quedé así como ‘me están robando’, efectivamente amigos, me estaban robando en ese momento yo dije: ‘Ok, sí, o sea, no debí sacar el celular en la calle X’”.

La torpeza del ladrón y la suerte de la víctima

Sin embargo, la historia no terminó con la pérdida del celular, pues, según Paula “el tipo cuando fue a arrancar la moto abrió la mano y se le cayó el celular”, por lo que en un giro digno de una comedia, el dispositivo de Paula cayó al suelo, al alcance de su mano.

“Yo cogí mi celular del piso, el tipo lo intentó agarrar, pero no pudo porque estaba en la moto, yo sí lo cogí y me fui caminando hasta el andén”.

Paula agregó que el ladrón, atrapado por la situación y sin poder maniobrar, no pudo recuperar el botín: “El tipo ya no podía hacer nada, o sea, no se podía devolver, no me podía perseguir, estaba en medio de toda la calle, había mucha gente, había muchos carros, el semáforo ya iba a cambiar y el tipo lo único que pudo hacer fue arrancar”.

Tras el intento de hurto, Paula contó a su madre, entre alivio y humor, cómo por poco pierde su celular mientras le enviaba audios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reacción de los transeúntes y conductores fue de sorpresa y ruido, pero Paula, ya en el interior de un centro comercial cercano, continuó conversando con su mamá y con una mezcla de alivio y reproche le comentó lo sucedido: “Mami, mami, casi me roban por estar mandándote audios”.

“Ahí es cuando yo demuestro que la vida nunca me castiga, la vida solamente me dice pilas, marica, no de papaya, guarde el celular porque se lo van a robar”, concluyó Paula en su video.

Cómo denunciar si es víctima de robo en Bogotá

La inseguridad en Bogotá es una preocupación constante, por lo que ante un incidente es crucial reportarlo de inmediato a la policía marcando el número de emergencias 123.

Posteriormente, se recomienda acudir a cualquiera de las veinte estaciones de Policía en Bogotá para formalizar la denuncia adjuntando cualquier evidencia útil. En ese momento, la policía proporcionará un número de caso para el seguimiento.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha invitado a las víctimas a denunciar facilitando el proceso tanto presencialmente como de manera virtual.

El incidente dejó una clara moraleja para Paula: "La vida solamente me dice pilas, marica, no de papaya, guarde el celular porque se lo van a robar" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sistema de denuncia virtual, accesible a través del link oficial de la campaña ‘A denunciar’ de la Policía Nacional, permite reportar hurtos a personas, viviendas, teléfonos móviles, bicicletas, vehículos, entre otros.

Los usuarios deben aceptar un aviso de privacidad, especificar el tipo de hurto, leer sus derechos y deberes, y completar los datos solicitados de manera detallada. La confirmación electrónica de la denuncia sirve como primer paso para la investigación y como herramienta de seguimiento para el denunciante.