Gremios farmacéuticos lanzaron fuerte llamado al Gobierno y exigieron nueva política nacional: “Sin industria no hay soberanía”

La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar) respaldó el llamado de Colombia a construir una Política Farmacéutica Nacional moderna y orientada a la autosuficiencia sanitaria - crédito Europa Press

Con la participación de delegaciones de 15 países y la presencia de las autoridades sanitarias nacionales, Bogotá fue el epicentro del diálogo regional sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria farmacéutica en América Latina.

Durante el evento, la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar) elevó una petición clara y urgente: el país necesita una Política Farmacéutica Nacional moderna, coherente y orientada a la autosuficiencia sanitaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carlos Francisco Fernández Rincón, presidente de Asinfar, fue enfático al señalar que Colombia no puede continuar dependiendo de las importaciones como fuente principal de medicamentos.

Asinfar presentó una hoja de ruta basada en cinco pilares que buscan fortalecer la industria farmacéutica nacional y garantizar la soberanía sanitaria - crédito X

“Colombia no puede seguir dependiendo de las importaciones como fuente principal de abastecimiento. La industria farmacéutica nacional tiene la capacidad, la experiencia y el talento para responder a las necesidades del sistema de salud, pero necesita reglas claras, respaldo institucional y condiciones justas de competencia”, afirmó durante su intervención.

La preocupación del gremio colombiano no es nueva, pero adquiere mayor relevancia ante los desafíos globales que han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales, como ocurrió durante la pandemia de covid-19. En este contexto, la industria local emerge como una opción viable y necesaria para garantizar el acceso oportuno y seguro a los medicamentos esenciales.

Cinco pilares para una política farmacéutica soberana

Las propuestas incluyen reconocer al sector farmacéutico como estratégico, reducir la dependencia de importaciones, entre otras - crédito Superintendencia de Salud

Durante el evento, Asinfar presentó una hoja de ruta clara para orientar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento del sector. Cinco ejes centrales sintetizan las demandas del gremio:

Reconocer a la industria farmacéutica nacional como un sector estratégico para el país, no solo desde lo económico, sino como garante de la soberanía sanitaria. Reducir la dependencia de medicamentos importados, que actualmente cubren gran parte del abastecimiento nacional. Fomentar la transferencia tecnológica y la producción local, permitiendo que Colombia desarrolle capacidades propias en investigación, desarrollo y manufactura. Establecer controles de precios equilibrados, que no asfixien a los productores locales ni desincentiven la inversión. Proteger al sector frente a la competencia desleal de medicamentos importados desde países que subsidian su producción.

Sobre estos puntos, Fernández Rincón fue categórico: “No estamos hablando de proteccionismo ciego, sino de soberanía inteligente. La industria nacional es un activo del país, no una carga. Si no la defendemos hoy, mañana nos faltarán no solo medicamentos, sino autonomía sanitaria”.

Apoyo regional: América Latina respaldó el llamado de Colombia

Asinfar reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno colombiano y otros actores del sistema de salud para implementar políticas que hagan sostenible y competitiva a la industria nacional - crédito Shutterstock

El pronunciamiento de Asinfar no quedó aislado. La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), organización que agrupa a las asociaciones farmacéuticas de 15 países de América Latina, respaldó plenamente el llamado colombiano.

Su presidente, Gerardo García, destacó el liderazgo del país durante el encuentro: “Colombia ha sido ejemplo de liderazgo regional en estos días. Lo que se ha dicho aquí es claro: América Latina debe actuar unida para garantizar el acceso, proteger la producción local y enfrentar las amenazas que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra industria”.

En esa misma línea, Eduardo Franciosi, miembro del Comité Ejecutivo de Alifar, insistió en la necesidad de una mayor integración regional: “Tenemos talento, tenemos capacidad, y ahora tenemos una agenda compartida. No hay soberanía sin industria. Y no hay industria sin voluntad política”.

Gremios farmacéuticos de América Latina coincidieron en que los medicamentos deben ser tratados como bienes estratégicos y no solo como productos comerciales - crédito @CifarmaParaguay&X

En la asamblea, los gremios de la industria farmacéutica concluyeron que la salud no puede estar sujeta únicamente a las dinámicas del mercado internacional, y que los medicamentos deben ser tratados como bienes estratégicos esenciales para la seguridad y el bienestar de la población, no como simples productos comerciales.

Este enfoque implica adoptar una política nacional que garantice la producción, distribución y regulación de medicamentos con criterios de soberanía, acceso equitativo y calidad, fortaleciendo la capacidad de la industria farmacéutica local para responder a la demanda del país y aportar al desarrollo económico.

En esa línea, Asinfar reafirmó su disposición a colaborar activamente con el Gobierno y otros actores del sistema de salud, aportando propuestas concretas que permitan robustecer la industria farmacéutica colombiana y avanzar hacia un sistema sanitario más justo, fuerte y sostenible para todos.