Restricción en grupo de prensa desató dudas sobre Petro, quien lleva dos días sin aparecer en redes sociales

Presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Presidencia

El viernes 30 de mayo se presentó una modificación en uno de los canales oficiales de comunicación entre la prensa y la Presidencia de la República.

La Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño ajustó la configuración del grupo de WhatsApp denominado ‘Periodistas Diana’, limitándolo exclusivamente a la función de divulgación de información institucional.

IMAGEN DE ARCHIVO. Aplicación de WhatsApp

Hasta entonces, dicho canal permitía la interacción bidireccional entre los comunicadores y el equipo de prensa de Palacio.

La modificación causó desconcierto entre los periodistas acreditados que cubren las actividades del presidente Gustavo Petro. El ajuste se produjo en medio de una creciente inquietud entre los reporteros, quienes venían preguntando de manera insistente si el jefe de Estado se encontraba o no en la sede presidencial.

La cadena de preguntas surgió luego de que el presidente cancelara su asistencia a un encuentro de alto nivel en la ciudad de Montería, Córdoba, que convocaba a varios jefes de Estado.

La ausencia fue comunicada por la canciller Laura Sarabia, quien justificó la no comparecencia del mandatario con la expresión:

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro que, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompaña y, sin duda, ha enviado un discurso y unas palabras, las cuales me permitiré leer en este momento”.

La Cancillería Laura Sarabia - crédito Colprensa

A raíz de esta declaración, y ante la falta de pronunciamientos del presidente tanto en eventos públicos como en sus redes sociales, varios reporteros comenzaron a solicitar información directa a la Oficina de Prensa sobre su ubicación exacta.

Los mensajes dentro del grupo de WhatsApp aumentaron durante la mañana del viernes, sin que se ofreciera una respuesta oficial por parte de los encargados de comunicaciones de la Presidencia.

Poco después, se registró el cambio de configuración del grupo, lo que impidió a los periodistas seguir formulando preguntas.

El canal, que regularmente sirve para compartir la agenda presidencial, comunicados oficiales y confirmaciones de asistencia a eventos, fue restringido para que solo los administradores puedan enviar mensajes. La decisión fue tomada sin una notificación previa a los participantes.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial desde la Casa de Nariño que explique los motivos del cambio ni se ha confirmado si el presidente se encuentra o no en Bogotá. El último registro público de actividades del mandatario fue el miércoles, 28 de mayo, y desde entonces no se han difundido imágenes ni discursos recientes.

Casa de Nariño. - Colprensa.

Asimismo, la cuenta personal del presidente en la red social X ha permanecido inactiva por más de 48 horas, lo que refuerza la incertidumbre sobre su agenda y estado actual. Este silencio también ha llamado la atención de diversos medios nacionales, que han tratado de verificar si el jefe de Estado permanece en la Casa de Nariño o si se encuentra fuera de la capital.

El grupo ‘Periodistas Diana’ es una herramienta de comunicación institucional en la que participan periodistas acreditados que cubren habitualmente las actividades del presidente. A través de este canal se gestionan convocatorias a ruedas de prensa, cubrimientos oficiales y declaraciones a los medios. La restricción impuesta ha sido interpretada por algunos sectores como una limitación a la posibilidad de obtener información directa sobre el desarrollo de la agenda presidencial.

En paralelo, circulan versiones no confirmadas que indican que el mandatario habría sostenido reuniones privadas en el interior del Palacio, aunque no se ha emitido ninguna imagen que respalde dicha versión. Algunas fuentes consultadas mencionan que los movimientos dentro de la sede presidencial han sido discretos en los últimos días.

Las preguntas sobre el paradero del presidente se intensificaron luego de la cancelación de su participación en la mencionada cumbre, la cual tenía una agenda centrada en temas de integración regional. La ausencia de Gustavo Petro en ese evento fue percibida por varios medios como inesperada, dada su relevancia para los países participantes.

Mientras tanto, el equipo de comunicaciones de la Presidencia continúa sin emitir actualizaciones o aclaraciones respecto al cambio en el canal de WhatsApp, ni sobre la ubicación actual del mandatario. La falta de información ha sido registrada también por reportes periodísticos que dan cuenta del ambiente de reserva en los alrededores de la sede presidencial.

El desarrollo de esta situación se mantiene bajo observación por parte de los periodistas que cubren la fuente presidencial, quienes esperan una eventual reactivación del canal de diálogo y una declaración que esclarezca la ausencia del presidente en eventos recientes.

Hasta ahora, lo único confirmado es que la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño ha restringido el acceso al canal digital de contacto directo, lo cual se dio justo en el momento en que se multiplicaban las preguntas sobre el paradero de Gustavo Petro.