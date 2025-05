Karina García debutó como presentadora en los Premios Heat 2025

La modelo y creadora de contenido sorprendió al asumir un nuevo reto en su carrera profesional durante la gala en Medellín, donde presentó la categoría de Mejor Artista Urbano - crédito cortesía del Canal RCN

Durante la noche del 29 de mayo, Medellín recibió a artistas de la música latina con la celebración de los Premios Heat 2025. En esta ocasión, la gala no solo destacó por los reconocimientos entregados, también por el debut de Karina García como presentadora de televisión.

La creadora de contenido y modelo paisa sorprendió al público al asumir este nuevo rol, presentando la categoría de Mejor Artista Urbano, cuyo ganador fue el cantante barranquillero Beéle con su éxito Frente al mar.

El debut de Karina García en los Premios Heat marcó un momento importante en su carrera profesional, especialmente tras su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, donde se destacó por su personalidad.

La modelo paisa sorprendió al público al presentar un galardón en su primera aparición televisiva en vivo - crédito @emfuror/Instagram

Las reacciones en redes sociales tras su debut como presentadora fueron divididas. Mientras algunos internautas celebraron su incursión en la televisión, destacando su capacidad para cumplir sueños y explorar nuevos horizontes, otros cuestionaron su falta de experiencia en el ámbito.

“La verdadera ganadora, mientras allá adentro no la sueltan”; “Qué fastidio esa voz”; “Es decir que si haces pataletas por todo y te victimizas consigues el trabajo que quieres, ya no importa tener estudios, entre más polémica seas mayor es tu éxito”; “Lo que viene de ahora en adelante son éxitos para Karina 👸🏻🧡”; “Como les quedaría el ojo a las amigas 🤣”; “👏 por eso dicen que al árbol que más le tiran piedra, es el que mejor frutos da! 😍 No se ganó el reality, pero si el reconocimiento de muchos! y Soporten 🔥”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

A pesar de las críticas, Karina dejó claro que busca consolidarse en el mundo del entretenimiento, explorando tanto la presentación como la actuación. “Quiero presentar en televisión, quiero hacer una serie en Netflix, quiero actuar en una novela, quiero ser la protagonista de una novela. No, mejor dicho, quiero hacer de todo”, reveló en una entrevista reciente en el programa De frente con Dímelo King.

La modelo e influenciadora asumió el rol de presentadora en la categoría de Mejor Artista Urbano - crédito @Joseperezcol2/TikTok

La paisa expresó su deseo de prepararse profesionalmente para asumir los nuevos retos que se propone: “Yo estoy atrayendo las oportunidades que el universo me mande, pero sí me gustaría prepararme, tomar talleres de actuación, me encantaría (...) me encantaría prepararme porque, pues, es una carrera donde hay que tener demasiado respeto, y también en la presentación”.

La modelo también contó su interés en protagonizar una serie en plataformas como Netflix o actuar en telenovelas, aunque reconoció que su experiencia en actuación es empírica: “Sí, yo quiero llegar a Netflix (...) que me pongan a actuar en una serie, documental, lo que sea. Mejor dicho, Netflix, llámame (...) Yo digo que sé actuar, pero en realidad soy empírica, o sea, yo nunca he tomado una clase de actuación, jamás”.

Además, recordó que su participación en La casa de los famosos le permitió experimentar con la presentación, especialmente durante la conducción de los premios internos del reality: “En la presentación he hecho como unos pinitos. Yo tuve la oportunidad de presentar un programa en el Canal 1, he hecho como cositas en premios, jugando a la presentación en La casa de los famosos hicimos la primera edición de los premios de La casa de los famosos”.

Aunque empírica, Karina manifestó su intención de prepararse profesionalmente para asumir papeles en televisión y cine - crédito De frente con Dímelo King/ YouTube

Karina García, que es madre de dos hijos, Isabella de 17 años y Valentino de 5, ha sabido equilibrar su vida personal con su creciente carrera en los medios. Su hija reside en Estados Unidos, mientras que su hijo menor vive con ella en Medellín. Ambos han sido parte de su vida pública, incluso visitándola durante su participación en el reality. Este apoyo familiar parece ser un pilar fundamental en su búsqueda de nuevas oportunidades laborales.