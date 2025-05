Westcol se pronunció sobre el caso de la ‘influencer’ mexicana Alana Flores, involucrada en un escándalo por un ‘deepfake’ en redes: “Todas esas mujeres que están tirando piedras”

El paisa habló de la foto que ha circulado en redes sociales donde se va a la mexicana en un acto íntimo y cuestionó la respuesta que dio Alana en redes sociales - crédito montaje @alanafloresf @westcol

La influencer y boxeadora mexicana Alana Flores denunció públicamente la difusión de una imagen íntima falsa que, según explicó, fue generada mediante tecnología de inteligencia artificial.

La fotografía comenzó a circular el martes 27 de mayo en la plataforma X, lo que desató una serie de comentarios y especulaciones que llevaron a Flores a emitir un comunicado para aclarar la situación.

En un video publicado desde su cuenta oficial, Flores expresó su consternación y rechazó categóricamente la veracidad de la fotografía.

“Esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”, afirmó mientras leía un comunicado desde su celular.

La influencer explicó que la imagen fue creada utilizando tecnología de deepfake, una herramienta que permite generar contenido falso de manera realista, y señaló que este tipo de prácticas representan una amenaza creciente en el ámbito digital.

¿Por qué Westcol se pronunció sobre el escándalo de Alana?

En medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick, el creador de contenido decidió hablar del tema después de que varios internautas aseguraran que la persona de la foto que acompañaba a Alana era él.

En la foto que se hizo viral en redes, aparentemente se ve a la mujer practicando sexo oral a un hombre, y por algunos detalles en la imagen, usuarios en redes sociales relacionaron a Westcol con la mexicana.

Al paisa se le acusó de ser la persona que supuestamente aparece en la foto de la mexicana - crédito redes sociales

En medio de la controversia, el paisa aseguró que no se trata de él, pero que por el momento por el que está pasando Alana, decide darle su apoyo.

“Alana, te voy a apoyar en esta ocasión, pero en mi opinión, si hay una foto que se filtra por ahí, eso le pasa a cualquiera, lo que no pasa es que sea inteligencia artificial, pero en caso de que no sea, cuántas mujeres que se están tirando piedras no se han mamado un buen pene”, dijo el creador de contenido.

Las declaraciones de Westcol se centraron en las críticas que ha residido la mexicana, pues asegura que hace parte de una doble moral de las personas en redes sociales, ya que el paisa segura que es un acto que varios han realizado.

La creadora de contenido expresó sentirse profundamente afectada por el incidente, describiendo una sensación de vulnerabilidad e impotencia. “Me hace sentir con mucha vulnerabilidad e impotencia estar en esta situación que ya no sé qué hacer (...) siento que estoy atrapada en un círculo de odio del que no tengo salida”, lamentó.

Alana lamentó lo que paso con la foto que circula en redes sociales y asegura que se trata de inteligencia artificial - crédito IG: @alanafloresf)

El alcance de esta situación ha llevado a Flores a considerar medidas drásticas, como abandonar las redes sociales, su participación en la Kings League y su pasión por el boxeo.

Las razones por las que Westcol fue involucrado con la foto de Alana

Después de que se conoció la foto de la mexicana, internautas recordaron que hace un par de días el creador de contenido presumió que una mujer famosa le había practicado sexo oral, por lo que internautas sospecharon del paisa.

Durante una transición en Kick Westcol dijo: “Yo tengo un video de esa vieja chupándome el pene”, fueron las palabras del paisa. Sin embargo, el creador de contenido no detalló de quién se trataba, pero usuarios de X recordaron que el colombiano había mostrado hace unos días fotos de su teléfono personal, pues al parecer en la galería de su dispositivo aparece la polémica foto de Alana que circuló en redes sociales.

Internautas especulan que Westcol está involucrado con la foto de Alana - crédito @jarahumilde / X

Aunque las supuestas pruebas que involucran a Westcol han sido desmentidas por el paisa, en la foto que Alana asegura que está hecha con inteligencia artificial, aparece una de las famosas gorras del streamer que tiene una W bordada en el frente, por lo que internautas aseguran que se trata de él.

Pese a la cantidad de acusaciones, el paisa se refirió a los rumores y supuestas pruebas que lo involucran con la foto de Alana. “La verdad que hijueputa triple verga, a mí me dijeron que dizque era yo, yo solo dije que gracias, ya quisiera yo tener ese venoso, pero no, la verdad, dejen que chimbiar”, dijo el creador de contenido.