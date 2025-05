Karina García aclaró si fue la culpable o no de la ruptura de Mateo Carvajal con su novia: “Puedo tener fama de hermosa”

La ‘influencer’ paisa aclaró que nunca tuvo ninguna relación sentimental con el deportista y que su único encuentro fue profesional - crédito @mateoc17/Instagram - cortesía del Canal RCN

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García ofreció declaraciones en el programa radial Los impresentables, de la emisora Los 40.

La influencer paisa aprovechó su participación en el espacio para desmentir los rumores que la vinculan con la ruptura entre el deportista Mateo Carvajal y su expareja Stefany Ruiz, que habían estado comprometidos.

“Ay, no quien saló con ese chisme. Ahora ya uno no se puede expresar (...) Yo puedo tener fama de hermosa, pero hermosa no soy, a Mateo lo he visto una vez en la vida y fue porque nos contrataron para trabajar juntos en Medellín, ‘La liendra’, un montón de influenciadores y ya, pero no, nunca he tenido nada con él, me parece muy lindo, pero nunca he tenido nada con él”, afirmó la creadora de contenido.

Durante una entrevista radial, la modelo se defendió de los señalamientos provenientes del ‘reality’, negando cualquier relación con el deportista y afirmando que todo se limitó a un encuentro laboral - crédito @actualizados1

Las declaraciones de Karina García surgieron luego de que durante el reality la participante Yaya Muñoz insinuara que alguien dentro de la casa había sido responsable de una ruptura amorosa en Medellín, lo que generó especulaciones entre los seguidores del programa.

Además, los rumores sobre una posible conexión entre Karina y Mateo Carvajal se intensificaron debido a comentarios realizados por los compañeros de la influencer en La casa de los famosos Colombia.

En una conversación con La Liendra, Emiro Navarro y José Rodríguez, García confesó que existe una persona fuera del programa que considera su “talón de Aquiles”: “Si yo me quedo acá cuatro meses y entra alguien bien papacito, yo no sé qué pueda pasar, yo soy sincera (...) Hay una persona que si entra acá sería mi talón de Aquiles y usted (La Liendra) sabe quién es”.

La influenciadora confesó que tiene un "talón de Aquiles" fuera del reality, lo que generó especulaciones entre sus compañeros y seguidores - crédito @Natcarm0/TikTok

Aunque no mencionó nombres, las pistas que ofreció, como que el hombre en cuestión tiene tatuajes en la cara y realiza contenido relacionado con el running, llevaron a La Liendra a especular que se trataba de Mateo Carvajal. “¿Estamos hablando de mi pana? ¿Qué tiene tatuajes en la cara? Que su contenido es esto [comenzó a correr]”, comentó el influencer, mientras García reía sin confirmar ni desmentir la suposición.

Karina García habló de sus estándares para relaciones de pareja

La modelo paisa generó un amplio debate en redes sociales tras compartir sus opiniones sobre las características que busca en una pareja y su perspectiva sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana.

García describió que tiene estándares elevados al momento de elegir una pareja. “Soy un poquito exigente. Tengo mis estándares bien altos. Me gusta un hombre que tenga demasiada actitud, que me haga reír, que tenga mucha personalidad, visión y pensamientos superabundantes. Me gusta un hombre trabajador”, afirmó en una entrevista para el programa Los impresentables, de la emisora Los 40.

"Soy un poquito exigente. Tengo mis estándares bien altos", afirma Karina García sobre lo que busca en un hombre - crédito @Lacasadelosfamososdtdunp/TikTok

Aunque destacó que el aspecto material no es lo más importante, sí valoró la determinación y las metas claras en un hombre. Según sus palabras, lo que más admira es la capacidad de superar adversidades y mantener una visión optimista: “Si no es millonario, al menos que tenga propósito. Supongamos que se queda en la quiebra, que me diga: ‘Mi amor, perdimos absolutamente todo’, pero que sepa que lo va a recuperar cuanto antes. Que me inspire, que me sume, que admire y que pueda aprender de él”.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó si aceptaría que la recogieran en un taxi: “Prefiero que me recojan en camioneta. Yo no soy solapada, pero dicen que la lengua es el azote (...) Estoy en el punto en que voy a permitir que me recojan en la Nmax (una moto), pero solo para dar una vuelta en Palmas. No voy a llegar a un restaurante en una Nmax”.

“Yo llego en camioneta, como una reina. A las reinas se recogen en camioneta (...) Prestada, alquilada, lo que sea, pero en camioneta. Obvio, ¿cómo así? Uno cómo va a llegar con su outfit, sus tacones, su maquillaje, ¿en una Nmax todo mojado como un pollo? El casco aplasta el pelo… ¡No!”, añadió.