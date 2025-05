Gustavo Petro aseguró que la consulta se hará por decreto y envió advertencia a la Corte Constitucional: “Quizás ya sea tarde”

El presidente Petro denunció vicios en la votación de la consulta popular - crédito César Carrión/Presidencia

No cesan las tensiones entre el Gobierno nacional y el Senado de la República por cuenta de la nueva estrategia con la que el Ejecutivo llevaría a las urnas las preguntas de la consulta popular.

De hecho, un día después de que el Ministerio del Interior publicara la carta con la que pidió explicaciones al presidente de la cámara alta, Efraín Cepeda, por posibles vicios en la votación, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para aclarar cuáles serían las “movidas” del senado para impedir el mecanismo participativo.

Según indicó el mandatario, la iniciativa sigue viva y el Ejecutivo tendría la oportunidad de decretar la consulta sin previo concepto del Congreso, si esa corporación no responde sobre las presuntas irregularidades cometidas antes del primero de junio.

“En este momento existe el derecho a la consulta popular. Al provocar un vicio de forma: no leer antes de la votación, mi solicitud de concepto previo, y el texto de las preguntas presentadas al senado, ordenada por la ley quinta, del reglamento del Congreso, hoy no existe concepto previo. El vicio de forma sería corregible, facilmente, repitiendo la votación en el senado, cumpliendo las formalidades de la ley 5; así lo hemos solicitado formalmente como gobierno y muchos congresistas a los que se les impidió, abusivamente, su votación (sic)”, señaló el mandatario.

Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que dentro del Legislativo habría planes para impedir que avance la consulta popular y culpó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de ser el supuesto líder del líder de congresistas que se opone al mecanismo popular, por lo que aseguró que el Ejecutivo sacará adelante la medida, aunque sea via decreto.

“Pero el senador Efraín Cepeda no lo hará porque sabe, que desde que se presentó por el gobierno la consulta popular, siempre ha tenido mayoría en la plenaria del senado. Provocó un fraude al voto.Para el gobierno no existe concepto previo y por tanto se abre la opción de aplicar el literal c, del articulo 33 de la ley 1557, que nos permite decretar la consulta popular”, continuó el presidente.