Alexis Velasco, investigado por ataques racistas a un agente de tránsito en Cali, se arrepintió y le ofreció disculpas: “No soy una persona agresiva, ni mucho menos racista”

La agresión y los insultos discriminatorios contra José Félix Angulo en Cali desataron una condena pública, incluyendo declaraciones del presidente Gustavo Petro y el alcalde Alejandro Éder - crédito Fiscalía

Henry Alexis Velasco Rodríguez, acusado de agredir a un agente de tránsito en Cali, fue cobijado con medida de detención domiciliaria, tras aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, que incluyen los delitos de violencia contra servidor público y actos de racismo o discriminación.

Tras la decisión, el hoy procesado tomó la palabra en la audiencia judicial, donde ofreció disculpas públicas a José Félix Angulo Cabezas tras el altercado que quedó registrado en video y generó indignación en la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, Velasco Rodríguez reconoció la gravedad de su conducta y aseguró que está dispuesto a asumir las consecuencias legales correspondientes.

“Los actos ocurridos no me representan para nada. No soy una persona agresiva, ni mucho menos racista, porque estoy en pro de todo el gremio afro, lo apoyo, lo quiero y tengo familia afro a la que aprecio y quiero demasiado”, declaró el hombre durante la audiencia.

Del mismo modo, Alexis Velasco señaló que fue un momento de ira, sumado a un “cúmulo de cosas” que lo llevó a agredir verbalmente al agente de tránsito.

“No quería agredirlo de ninguna forma. Supuse que sin tocarlo simplemente era no agredirlo. No me medí con mis palabras”, aseguró.

Así mismo, expresó sus disculpas a la comunidad afro y resaltó el comportamiento del funcionario, al momento de la agresión.

“Señor Félix, directamente a usted como funcionario público y de tránsito, le doy mis respetos por la forma como actuó y mantuvo su compostura en un acto como el ocurrido”, concluyó.